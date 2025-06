Tiszavirágzás: különleges rovarok lepték el a folyót! - Galéria

Idén is eljött az ideje a kérészek különleges nászának, megkezdődött a tiszavirágzás. Az elsőre furcsának tűnő elnevezés, a tiszavirágzás nem más, mint a kérészek kirajzásának elnevezése, amely 2020 óta hungarikumnak számít.

A tiszavirágzás főszereplői a kérészek / Fotó: Sütő's Photography



A kérészek mindössze néhány óráig élnek

A kérészek lárvaként fejlődnek a víz alatt, fajtától függően, akár három évet is tölthetnek ebben az állapotban, majd ha eljön az idejük, néhány órára kirepülnek a vízből, hogy párosodjanak, utána pedig elpusztulnak. Európa legnagyobb kérésze akár 12 centiméteresre is megnőhet.

A tiszavirágzás gyönyörű, bár rövid ideig tart

A tiszavirágzás június közepétől kezdődik. A rajzás általában 10 napig tart, minden nap 17 és 18 óra között kezdődik, és 19:30 és 20:30 között fejeződik be. A násztánc során a hímek megtermékenyítik a nőstényeket, akik a folyó közepén szórják el a petéiket. Ezt a természeti csodát nevezte el a népnyelv tiszavirágzásnak. A kérészek rajzása nemcsak kivételes látványosság, hanem igen fontos ökológiai jelentőséggel is bír: a kérészek halak, madarak és békafajok táplálékai.

A látványosság világviszonylatban is különleges, ugyanis már szinte csak idehaza lehet megtekinteni, ráadásul hazánkban is akadt olyan év, amikor teljesen elmaradt. A ritka természeti csoda a Kőrösökön, a Berettyón és a Rábán is látható, így az esti órákban ott is érdemes a vízfelszínt kémlelni.



