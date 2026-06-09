RETRO RÁDIÓ

„Bedurrant, mint az állat” - súlyos dologra ébredt kora reggel a magyar válogatott új sztárja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Enni és inni sem tudott Szűcs Tamás. A válogatott labdarúgó napja borzalmasan indult, majd a Magyarország-Kazahsztán meccsen két gólpasszt is adott.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.09.
Módosítva: 2026.06.09.
válogatott szűcs tamás fogfájás

Súlyos fogfájásra kelt a Magyarország-Kazahsztán felkészülési mérkőzés napjának reggelén Szűcs Tamás. A 21 éves középpályás enni és inni sem tudott, de amikor újra pályára lépett nemzeti színekben, minden fájdalma elmúlt. Sőt, két gólpasszal járult hozzá a csapat 3-1-es győzelméhez.

Magyarország-Kazahsztán: Szűcs Tamás
Szűcs Tamás napja borzalmasan indult, majd a Magyarország-Kazahsztán meccsen két gólpasszt is adott
Fotó: Dömötör Csaba

Szűcs Tamás a Magyarország-Kazahsztán meccsről

Szűcs Tamás 1-0-ás kazah vezetésnél szállt be a kedd esti mérkőzésbe, majd rögtön gólpasszt adott Szoboszlai Dominiknak – amit Schäfer András bombagólja követett –, a 93. percben pedig már az újonc Tóth Rajmund találatát készítette elő a DVSC 21 éves középpályása. Mindezt ráadásul hazai környezetben, a debreceni Nagyerdei Stadionban. Pedig pár órával korábban még kínzó fájdalmai voltak.

Elég furcsán indult a nap, arra keltem, hogy nem bírok aludni, mert úgy fájt a fogam. Bedurrant, mint az állat

– fogalmazott a lefújást követően az M4 Sportnak Szűcs Tamás, aki enni és inni sem nagyon tudott egész nap. 

Ahogy pályára léptem, elmúlt az egész. És hála istennek jól alakult a vége 

– tette hozzá a 21 éves középpályás.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu