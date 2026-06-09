„Bedurrant, mint az állat” - súlyos dologra ébredt kora reggel a magyar válogatott új sztárja

Súlyos fogfájásra kelt a Magyarország-Kazahsztán felkészülési mérkőzés napjának reggelén Szűcs Tamás. A 21 éves középpályás enni és inni sem tudott, de amikor újra pályára lépett nemzeti színekben, minden fájdalma elmúlt. Sőt, két gólpasszal járult hozzá a csapat 3-1-es győzelméhez.

Szűcs Tamás napja borzalmasan indult, majd a Magyarország-Kazahsztán meccsen két gólpasszt is adott

Fotó: Dömötör Csaba

Szűcs Tamás a Magyarország-Kazahsztán meccsről

Szűcs Tamás 1-0-ás kazah vezetésnél szállt be a kedd esti mérkőzésbe, majd rögtön gólpasszt adott Szoboszlai Dominiknak – amit Schäfer András bombagólja követett –, a 93. percben pedig már az újonc Tóth Rajmund találatát készítette elő a DVSC 21 éves középpályása. Mindezt ráadásul hazai környezetben, a debreceni Nagyerdei Stadionban. Pedig pár órával korábban még kínzó fájdalmai voltak.

Elég furcsán indult a nap, arra keltem, hogy nem bírok aludni, mert úgy fájt a fogam. Bedurrant, mint az állat

– fogalmazott a lefújást követően az M4 Sportnak Szűcs Tamás, aki enni és inni sem nagyon tudott egész nap.

Ahogy pályára léptem, elmúlt az egész. És hála istennek jól alakult a vége

– tette hozzá a 21 éves középpályás.