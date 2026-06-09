Hulk Hogan lánya nem hallgat tovább: súlyos vádakat fogalmazott meg

Hulk Hogan halálát követően családja súlyos állításokat fogalmazott meg, amelyek szerint az orvosi műhiba fontos szerepet játszhatott a halálában. A múlt héten, csaknem egy évvel a halála után a Clearwateri Rendőrkapitányság nyilvánosságra hozott egy jelentést, amely arra a következtetésre jutott, hogy Hogan természetes okokból halt meg.

Hulk Hogan lánya, Brooke Hogan Fotó: AFP

„A vallomások, az egészségügyi dokumentumok, az ingatlanon belüli megfigyelőkamerák felvételeinek, valamint Bollea úr holttestének vizuális vizsgálatának alapos áttekintését követően semmilyen bizonyíték nem merült fel arra, hogy Terry Bollea halála bármi más következménye lett volna, mint természetes okoké” – írták a nyomozók.

A nyomozás során semmilyen bizonyíték nem merült fel arra, hogy halálával kapcsolatban bármiféle bűncselekmény történt volna

– tette hozzá a jelentés a LadBible szerint.

A Clearwateri Rendőrkapitányság a jelentés június 5-i közzétételekor megköszönte Hogan családjának és jogi csapatának az együttműködést a vizsgálat során. Most Hogan lánya, Brooke a Bubba The Love Sponge podcastban való szereplése során keményen bírálta a rendőrséget.

Azt hiszem, a rajongóim és az emberek eléggé ismernek ahhoz, hogy tudják: van bennem tartás. Igyekszem befogni a számat. Próbáltam kimaradni ebből az egészből, de kedves clearwateri rendőrség: hagyjátok a rohadt nevemet békén. Nem bántatok velem úgy, mint egy családtaggal. Nem segítettetek nekem. Nem tartottátok velem a kapcsolatot úgy, ahogy kellett volna

– mondta.

A 38 éves Brooke a TMZ-nek nyilatkozva azt állította, hogy ellentmondások voltak az ügyben, és azzal vádolta a rendőrséget, hogy célt tévesztettek.

Már a kezdetektől sok ellentmondás volt. Szerintem a Clearwateri Rendőrkapitányság célt tévesztett azzal, hogy nem indított azonnal nagy horderejű vizsgálatot, és nem kérdőjelezett meg mindent és mindenkit már a legelején. Ezt az ügyet már az első naptól kezdve lezárt területként, teljes- körűen biztosított helyszínként és alapos vizsgálatként kellett volna kezelni.

A TMZ-nek azt is elmondta, hogy a rendőrségi közleményben való nyilvános megemlítése számára olyan volt, mint egy pofon.