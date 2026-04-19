Hulk Hogan lánya megbánta, hogy kimaradt apja 5 millió dolláros hagyatékából

Brooke Hogan elárulta, hogyan érintette őt az, hogy kilépett Hulk Hogan végrendeletéből. Hulk Hogan lánya megbánta, hogy már nincs beleszólása a hagyatékkal kapcsolatos döntésekbe.

Hulk Hogan (Fotó: PHOTOlink / MediaPunch)

Hulk Hogan lánya nem tud „bosszút állni”

Péntek este (április 17-én) Hulk Hogan és Andre The Giant történelmi összecsapása a WrestleMania III-on elnyerte az Immortal Moment díjat a WWE 2026-os Hírességek Csarnoka osztályában. Az esemény kilenc hónappal azután történt, hogy Hogan halálos szívrohamot kapott floridai otthonában, miközben az elülső nyaki porckorongműtét és fúziós műtét után lábadozott.

Órákkal azelőtt, hogy ikonikus WrestleMania-meccsét beiktatták a Birkózó Hírességek Csarnokában, a Page Six egy cikket közölt, amelyben azt állította, hogy Hogan lánya, a 37 éves Brooke „megbánta”, hogy 2023-ban kivetette magát a végrendeletéből - írja a Lad Bible.

Kivételét követően Brooke öccsét, a 35 éves Nick Hogant Hulk Hogan 5 millió dolláros vagyonának egyedüli kedvezményezettjeként tüntették fel. Özvegyét, a 47 éves Sky Dailyt pedig túlélő házastársként tüntették fel.

A Brooke Knows Best sztárja a lapnak elmondta, hogy halála előtt apja „védőjeként” szolgált, és hogy konfliktusuk ellenére „mindenkinél jobban szerette őt”.

Brooke azt állította, hogy akkoriban a saját „józansága” vagy „biztonsága” érdekében választotta a Hogan-hagyatéktól való elzárkózást.

Azonban most olyan megbánást érez, amelyet nem a pénz motivál, hanem inkább az, hogy úgy érezte, már nincs „hely, ahol válaszokat kaphat”.

„Voltak olyan helyzetek, amik nagyon megijesztettek – mondta az üzletasszony Dax Holt és Adam Glyn Hollywood Raw Podcastjéban. – Tényleg lemondtam a végrendeletről, mert féltettem magamat, a családomat és a biztonságomat.”

„Semmit sem tehetek, hogy segítsek apámon a halála után, hogy válaszokat találjak, vagy hogy bármilyen módon, alakban bosszút álljak érte, mert azok az emberek irányítják az egészet, akiktől annyira meg akartam szabadulni, ami még inkább rémálom” – állította Hulk Hogan lánya.