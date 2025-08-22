A legvéresebb bunyósokból lettek a legnagyobb hollywoodi sztárok: Hulk Hogan és John Cena csak a jéghegy csúcsa – Galéria

Ha manapság meghalljuk John Cena vagy Dwayne Johnson nevét, sokkal előbb jutnak eszünkbe különböző filmek, mint a ringben harcoló izomkolosszusok. Az internetes keresők is színészként listázzák őket, pedig eredetileg egymás püfölésével keresték a kenyerüket. Az alábbi neveknek könnyen ment a karrierváltás, WWE bajnokokból igazi hollywoodi sztárok lettek.

Hulk Hogan és John Cena bármihez nyúlt, az arannyá vált Fotó: RW/MediaPunch

John Cena és harcos kollégái

John Cena először 2006-ban tűnt fel filmvásznon, A tengerészgyalogos című filmben. Neve ekkora világszerte ismert volt a pankrációrajongók körében, már több bajnoki címet is bezsebelt. A film maga hatalmas bukás volt, főleg a forgatókönyv minőségét kifogásolta a kritika, ám a Barbie-filmben is feltűnő Cena neve tömegeket vonzott a mozikba, a legtöbben csak miatta nézték meg az egyébként gyatra produkciót.

Hulk Hogan

Idén búcsúztunk el az egyik legnagyobb névtől a szakmában. Hulk Hogan a 80-as években volt a csúcson, ekkor olyan hírnévre tett szert mind harcosként, mind pedig színészként, ami egész életére kihatott és napjainkig is az egyik legismertebb bunyós, aki sikeres karriert csinált a filmszakmában is. A legismertebb szerepe a Vissza a jövőbe sztárja, Christopher Lloyd oldalán volt a Külvárosi kommandóban.

Hulk Hogan karrierje minden területén maradandót alkotott Fotó: ZUMAPRESS.com

Dwayne „The Rock” Johnson

Dwayne Johnson nevével úton-útfélen találkozhatnak a mozilátogatók, az egyik legfoglalkoztatottabb színésszé vált. Különösen akciófilmekben és vígjátékokban láthattuk, például a Rejtélyes szigetben, vagy a Black Adam főszerepében, de a Disney egyik legkedveltebb animációs meséjében, a Vainában Maui, a félisten hangját is ő kölcsönözte.

Dwayne Johnson igazán sokoldalú tehetség, a meseszinkrontól sem riadt vissza Fotó: ZUMAPRESS.com

Dave Bautista

Dave Bautista csillaga szinte John Cenával egy időben szárnyalt a magasba. Kisebb cameo szerepei voltak a Smallville és a Chuck című sorozatban, majd egyre nagyobb mozikban tűnt fel. Vin Diesel oldalán játszott a Ridickben, de a Szárnyas fejvadász 2049-ben is feltűnt. A Marvel-univerzum egyik legmeghatározóbb alakja lett, mint Drax a pusztító a Galaxis őrzői-filmekben, legutóbb pedig a Denis Villeneuve rendezésében készült Dűnében láthattuk.