RETRO RÁDIÓ

A legvéresebb bunyósokból lettek a legnagyobb hollywoodi sztárok: Hulk Hogan és John Cena csak a jéghegy csúcsa – Galéria

A karrier útjai kifürkészhetetlenek. Biztos, hogy anno John Cena és Hulk Hogan sem gondolták volna, hogy egyszer hollywoodi csillagok lesznek és nem csak a pankráció világában fogják ismerni a nevüket.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.22. 10:00
Módosítva: 2025.08.22. 11:47
Hulk Hogan dwayne johnson John Cena pankráció Hollywood

Ha manapság meghalljuk John Cena vagy Dwayne Johnson nevét, sokkal előbb jutnak eszünkbe különböző filmek, mint a ringben harcoló izomkolosszusok. Az internetes keresők is színészként listázzák őket, pedig eredetileg egymás püfölésével keresték a kenyerüket. Az alábbi neveknek könnyen ment a karrierváltás, WWE bajnokokból igazi hollywoodi sztárok lettek. 

Hulk Hogan és John Cena bármihez nyúltak az arannyá vált (Fotó: RW/MediaPunch)
Hulk Hogan és John Cena bármihez nyúlt, az arannyá vált Fotó: RW/MediaPunch

John Cena és harcos kollégái

John Cena először 2006-ban tűnt fel filmvásznon, A tengerészgyalogos című filmben. Neve ekkora világszerte ismert volt a pankrációrajongók körében, már több bajnoki címet is bezsebelt. A film maga hatalmas bukás volt, főleg a forgatókönyv minőségét kifogásolta a kritika, ám a Barbie-filmben is feltűnő Cena neve tömegeket vonzott a mozikba, a legtöbben csak miatta nézték meg az egyébként gyatra produkciót. 

Hulk Hogan

Idén búcsúztunk el az egyik legnagyobb névtől a szakmában. Hulk Hogan a 80-as években volt a csúcson, ekkor olyan hírnévre tett szert mind harcosként, mind pedig színészként, ami egész életére kihatott és napjainkig is az egyik legismertebb bunyós, aki sikeres karriert csinált a filmszakmában is. A legismertebb szerepe a Vissza a jövőbe sztárja, Christopher Lloyd oldalán volt a Külvárosi kommandóban.

Hulk Hogan karrierje minden területén maradandót alkotott (Fotó: ZUMAPRESS.com)
Hulk Hogan karrierje minden területén maradandót alkotott Fotó: ZUMAPRESS.com

Dwayne „The Rock” Johnson

Dwayne Johnson nevével úton-útfélen találkozhatnak a mozilátogatók, az egyik legfoglalkoztatottabb színésszé vált. Különösen akciófilmekben és vígjátékokban láthattuk, például a Rejtélyes szigetben, vagy a Black Adam főszerepében, de a Disney egyik legkedveltebb animációs meséjében, a Vainában Maui, a félisten hangját is ő kölcsönözte. 

Dwayne Johnson igazán sokoldalú tehetség, a meseszinkrontól sem riadt vissza (Fotó: ZUMAPRESS.com)
Dwayne Johnson igazán sokoldalú tehetség, a meseszinkrontól sem riadt vissza Fotó: ZUMAPRESS.com

Dave Bautista

Dave Bautista csillaga szinte John Cenával egy időben szárnyalt a magasba. Kisebb cameo szerepei voltak a Smallville és a Chuck című sorozatban, majd egyre nagyobb mozikban tűnt fel. Vin Diesel oldalán játszott a Ridickben, de a Szárnyas fejvadász 2049-ben is feltűnt. A Marvel-univerzum egyik legmeghatározóbb alakja lett, mint Drax a pusztító a Galaxis őrzői-filmekben, legutóbb pedig a Denis Villeneuve rendezésében készült Dűnében láthattuk.

Dave Bautista könyörtelen Harkonnenként a Dűne-filmekben (Fotó: JLPPA / Bestimage)
Dave Bautista könyörtelen Harkonnenként a Dűne-filmekben Fotó: JLPPA/Bestimage

Adam Copeland 

Adam Copeland az egyetlen a fenti színészek közül, aki napjainkban is aktívan ringbe száll, amellett, hogy filmes karrierjét építgeti. A kanadai pankrátor főként sorozatszínészként szerzett nevet magának a Vikingekben és a Flash – A villámban is játszott. Mostanában egy igazi görög isten, Árész bőrébe bújt a Disney nagy sikerű Percy Jackson és az Olimposziak című sorozatában, melynek folytatása decemberben érkezik a streamingszolgáltató kínálatába.

Adam Copeland
Az Adam Copeland-filmek egyre csak gyűlnek Fotó: The Canadian Press/PA Images
Az élet sokszor egészen váratlan irányokba sodorja az embert, főleg karrier tekintetében. Egészen biztos, hogy John Cena vagy Dave Bautista sem úgy szállt ringbe és püfölte ellenfeleit, hogy közben arra gondolt, egy napon majd hollywoodi kasszasikerekben játszhat főszerepet. Íme a bunyósok, akik színésszé váltak.

Bunyósok, akik később kedvenc színészeink lettek

fotótegnap, 12:03

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu