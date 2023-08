Budapesten kapták le a Marvel-filmek sztárját

Ha Dave Bautista lakcíme nem is, de a tartózkodási helye már biztosan Budapest, ugyanis több időt tölt lassan a fővárosunkban, mint az otthonában. A Marvel-filmek sztárja már a korábbi évek alkalmával is megfordult Magyarországon, például a Dűne forgatása miatt, ezúttal viszont a a The Killer’s Game nevű új filmjének apropóján érkezhetett hozzánk. Ha minden igaz, Bautista már júniusban megkezdte a thriller-komédia forgatását, ami azóta is tart.

A „Galaxis őrzője” Magyarországra érkezett (Fotó: FRANCK ROBICHON)

Cipőt vett Budapesten

Sok világsztárhoz hasonlóan Bautista is előszeretettel bolyong fővárosunkban, s betéved minden olyan üzletbe is, ami felkelti az érdeklődését. Így tett a minap is, ráadásul nem akármilyen üzletet választott. A híresség egy cipőboltba tért be, pont abba, amely az egyik fiatal magyar TikTok-sztár nevéhez fűződik. A hely különlegessége, hogy itt olyan lábbeliket lehet vásárolni, amelyek nem találhatóak meg minden üzletben, éppen ezért mélyen a zsebbe kell nyúlni értük.

Dave Bautista, akit sokan ismerhettek A Galaxis őrzői vagy éppen a Szárnyas fejvadász című filmekből, ma ellátogatott üzletünkbe. Akciónk hallatán nem is távozhatott ma tőlünk üres kézzel. Szerintetek milyen cipőt vett?

– írták a közösségi oldalon egy fotót is mellékelve. S bár kiderült, hogy a világhírű színész nem távozott üres kézzel, azt nem árulták el, pontosan milyen lábbelivel gazdagodott.

Tanulságként pedig mindenkinek azt tanácsoljuk, járjon nyitott szemmel, hiszen bárhol összefuthat a magyar fővárosban a Galaxis egyik őrzőjével!