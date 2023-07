Érdemes nyitott szemmel járni, világhírű színésszel futhatunk össze Budapest utcáin

Az egykori profi pankrátorból színésszé avanzsált Dave Bautista nevét a hazai filmrajongók is jól ismerhetik, hiszen olyan sikeres alkotásokban láthattuk, mint A Galaxis őrzői, A halottak hadserege vagy a Kickboxer: A bosszú ereje.

Dave Bautista Magyarországon forgatja legújabb filmjét – Fotó: FRANCK ROBICHON

Aki pedig szeretne összefutni a világsztárral, annak most érdemes nyitott szemmel járni Budapest utcáin, ugyanis a népszerű színész Magyarországon forgatja a legújabb filmjét, ami miatt már egy ideje a magyar fővárosban tartózkodik.

Erről pedig maga Bautista számolt be az Instagram-oldalán, ahol több fotót is megosztott, illetve helyszínnek megjelölte a magyar fővárost is. A képekből az is kiderül, hogy egy hűsítő csobbanással próbálta meg átvészelni a kánikulát, valamint az is, hogy már felfedezte a hazai szórakozóhelyeket is – szúrta ki a Daily Star.

A szemfülesebbek már tudhatják, hogy az egykori pankrátor már korábban is járt hazánkban, méghozzá számos világsztár kollégája kíséretében, ugyanis Magyarországon forgatták a Dűnét, amiben szintén szerepelt.