"Az anyák nem kapják meg ezt a luxust, hogy feladják" - Géczi Bea letörli könnyeit és újra feláll
Gyerekeiért él, értük tesz mindent. Szegedi Fecsó exe, Géczi Bea őszinte sorokat osztott meg.
Géczi Bea, Szegedi Fecsó exe sokatmondó karácsonyi posztban írta le, mi tartja benne az erőt. Az utóbbi időszak több esemény miatt is megterhelő volt számára. Volt párja, Mandula Ádám botránya közös gyermekükkel, a Fecsóval való szakítása, mind hozzájárultak ahhoz, hogy úgy érezze: elég volt a megpróbáltatásokból.
Géczi Bea életét sok megpróbáltatás érte az utóbbi időben
Géczi Bea posztja leginkább az anyaságról, az utóbbi idők megpróbáltatásairól és a kitartásról szól. A sztáranyuka úgy érzi, az anyáknak nem jut mód arra, hogy feladják.
Tudni akarod, miért nem adom fel?
– kezdődik Géczi Bea posztja, amin három gyermeke szerepel.
Miért megyek tovább, akkor is, amikor az élet újra és újra meg akar törni? Értük csinálom! A gyerekeimért!
– írta a sztáranyuka.
Amikor kimerült vagyok, amikor zárt ajtók mögött sírok, ők az ok, amiért letörlöm a könnyeim és újra felállok. Olyan csatákat vívok, amiket soha nem fognak látni, csak azért, hogy ők nyugodtan alhassanak éjszaka. Dolgozom a fájdalmon, a szívfájdalmon, olyan napokon, amikor alig kapok levegőt, mert szükségük van rám
Majd hozzátette:
Nincs jogom szétesni. Nincs jogom feladni. Az anyák nem kapják meg ezt a luxust. Minden, amit teszek, minden áldozat, minden álmatlan éjszaka értük van. Soha nem fogják tudni, hányszor törtem össze csendben, hányszor imádkoztam, csak hogy túléljem a következő napot. De amikor látom a mosolyukat, amikor hallom a nevetésüket, az minden erő, amire valaha szükségem lesz. Értük csinálom. A gyerekeimért
A háromgyermekes édesanya egyedül neveli fiait, miközben influenszer-projekteken dolgozik, és saját lábán próbál megállni.
