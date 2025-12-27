"Az anyák nem kapják meg ezt a luxust, hogy feladják" - Géczi Bea letörli könnyeit és újra feláll

Nincs jogom szétesni. Nincs jogom feladni. Az anyák nem kapják meg ezt a luxust. Minden, amit teszek, minden áldozat, minden álmatlan éjszaka értük van. Soha nem fogják tudni, hányszor törtem össze csendben, hányszor imádkoztam, csak hogy túléljem a következő napot. De amikor látom a mosolyukat, amikor hallom a nevetésüket, az minden erő, amire valaha szükségem lesz. Értük csinálom. A gyerekeimért