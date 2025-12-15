Szegedi Fecsó exe nincs még túl a szakításon: „Elég sokszor sírok esténként”

Géczi Beának sok nehézséget kellett átélnie az utóbbi időszakban. Volt párja, az egykori Éden Hotel sztárja, Mandula Ádám botrányos élő videója után közös gyermekükre méginkább oda kell figyelnie. Emellett a Szegedi Fecsóval való szakítása sem tett jót a lelkiállapotának. Nemrég egy kérdezz-felelekben nyílt meg érzéseiről és osztotta meg: sokat sír esténként és nehezen viseli a szakítást.

Szegedi Fecsó exe nincs még túl a szakításon

Forrás: YouTube

Szegedi Fecsó exe nincs még túl a szakításon

A sokáig se veled-se nélküled párkapcsolat úgy néz ki, végleg szakításhoz vezetett. A rengeteg pletyka ellenére Bea most tiszta vizet öntött a pohárba és elárulta, tényleg nincsenek már együtt Szegedi Fecsóval.

A 24 óráig elérhető sztoriban Beának feltették a nagy kérdést:

Együtt vagytok Fecsóval?

– szólt a kérdés.

Nem! A jó viszony megvan a gyerekek miatt, de nem alkotunk egy párt. Egy korszak lezárult, ami nagyon hiányzik a mai napig. Elég sokszor sírok esténként, hogy hiányzik a régi életünk, de sajnos így alakult. Csakis előre tekintek

– érkezett a válasz.

Forrás: bea0827/Instagram

Géczi Beát tehát nagyon megviselte a szakítás, de próbál előre tekinteni és közös gyermekeik miatt Fecsóval is jó viszonyt ápolni.

A 2 éve született dal azonban, amit Bea még Fecsónak szánt születésnapjára, a "Te napod" még mindig fent van YouTube-on. Ezt megnézve talán az emlékek még jobban fájnak a celeb anyukának.