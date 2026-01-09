Elárulta: Szabó Zsófi így teljesíti az újévi fogadalmát, amely neked is segíthet formába jönni

Szabó Zsófi azt ajánlja, hogy csapatban hozzuk formába magunkat. Neki legalábbis tapasztalatai alapján nagyon sokat segít. Szabó Zsófi a Borsnak nyilatkozott a Női DPK nagyköveteként.

Fotó: MW

Nem csoda, hogy a tegnapi TV2 Mokka fő témája volt az életmódváltás, hiszen az ünnepek utáni lakomák következményeképpen nagyon sokan választják újévi fogadalmukként az egészséges életmód iránti elköteleződést, amelybe mind a sportolás, mind a helyes táplálkozás beletartozik. A műsor egyik háziasszonya, Szabó Zsófi is elkötelezett követője az egészséges életmódnak, már egészen a COVID időszak óta rendszeresen sportol, kedvencei közé tartozik a nyújtás, pilates, futás vagy akár lovaglás is.

„Mivel már évek óta sportos életmódot élek, meg az egészséges életmódot követem, így erre a fogadalomra most nem volt szükségem. Az én újévi fogadalmam inkább a belső lelki egészséghez kapcsolódik. A stresszmentességre és a szorongás csökkentésére fókuszálok most, emellett egy kis hálanaplót is vezetek, amiben feljegyzem, hogy aznap mit sikerült teljesítenem” - nyilatkozta a Borsnak a műsorvezető.

Szabó Zsófi, Szentkirályi Alexandra, Rubint Réka: példaértékű kezdeményezést hoztak létre

A kezdeményezést a budapesti Fidesz elnöke, Szentkirályi Alexandra indította el Rubint Rékával együtt. Az Átváltoztató Program keretében összesen hat hölgy jelentkezését várják január 12-ig. A kiválasztott hölgyek egy négyhetes életmódváltó kihívásban vesznek részt, amelyben az egészséges étkezés és a rendszeres mozgás egyaránt fontos szerepet kap, de természetesen az összes érdeklődő nyomon követheti az edzéseket, és kipróbálhatja az egészséges étrendeket is.

Szabó Zsófi tapasztalata szerint nagyon fontos, hogy közösségben vágjunk neki az újításoknak.

„Szerintem nagyon fontos az, hogy tudjunk másokba kapaszkodni, tudjunk példaképeket keresni, akik inspirálnak, és olyan embereket követni, akik motiválnak egy jobb élet felé, nem pedig irigységet keltenek bennünk. Ennek kapcsán

a Női DPK nagyköveteként egy új kezdeményezést tudok ajánlani, ami a Női és a Fitt DPK-sok számára most elérhető, ez pedig nem más, mint az Átváltoztató Program, amelyben Rubint Réka nyújt támogatást azoknak a nőknek, akik egészségesebben szeretnének élni.”

Szerintem közösségben mindig könnyebb építkezni. Ha az ember magányosan vág bele, az mindig nehezebb, legyen szó sportról, életmódról vagy lelki megújulásról. Szükség van támogatásra, akár a barátok, akár a család, akár egy online közösség részéről.

- tette hozzá Szabó Zsófi.