Még sármosabb lett a Házasság első látásra pszichológusa

Ez kész sci-fi! Új szerepben a Házasság első látásra pszichológusa.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.02.24.
Házasság első látásra Gaál Viktor mesterséges intelligencia

„Amíg várjuk a következő évadot, csináljunk science fictiont inkább!” – írta közösségi oldalán Gaál Viktor. A TV2 sikerműsora, a Házasság első látásra évadainak állandó pszichológusa új szerepben látható. A mesterséges intelligencia alkotta sci-fi-ben egy életre kelt „jövőbelátó” oldalán tűnik fel Gaál Viktor, aki az AI révén még sármosabb lett.

Gaál Viktor, a Házasság első látásra pszichológusa új szerepben látható: egy mesterséges intelligencia alkotta sci-fiben
Így még nem láttad soha: új szerepben a Házasság első látásra pszichológusa (Fotó: Ripost)

Új szerepben a Házasság első látásra pszichológusa

A sci-fik szerelmesei odáig lesznek Gaál Viktor legújabb produkciója láttán, melyben számos klasszikus filmalkotás ismertetőjegyei jelenek meg a Szárnyas fejvadásztól kezdve a Teminátoron át a Vissza a jövőbe című moziig, némi Indiana Jones-beütéssel.

A bő háromperces kisfilmben angolul beszél Gaál Viktor, de választható hozzá magyar felirat.

 

 

