Együtt látták a Házasság első látásra két szakértőjét, kiderült az igazság a kapcsolatukról

Óriási örömhírt jelentett be október 29-n a TV2: visszatér a Házasság első látásra! Az izgalmas párkapcsolati reality-be most is 6 nő és 6 férfi vágott bele, akiknek legnagyobb vágyuk, hogy megtalálják az igazit három párkapcsolati szakértő segítségével. De ez talán nem csak nekik sikerült...

Házasság első látásra: november 18-án indul az új évad (Fotó: TV2)

A második évad november 18-tól látható a TV2-n, ám az már az első évad során szemet szúrt a nézőknek, hogy a Házasság első látásra szakértői között mintha izzana az a bizonyos levegő! Nem kellett sokat várni, felütötte a fejét a pletyka, és mint tudjuk, kedves olvasóink, nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja. Vagy mégis?

Házasság első látásra: Összeboronálták a nézők a két szakértőt (Fotó: TV2)

A pletykacunamit az indította el, hogy még hónapokkal ezelőtt a műsor két pszichológusa, Tóth Melinda és Gaál Viktor közzétettek egy kulisszák mögötti videót, amiben együtt meséltek egy kicsit a második évad körüli munkálatokról. A netezőknek egyből feltűnt a köztük lévő összhang, amit az is erősített, hogy a két lélekbúvár szeptembertől együtt tart párkapcsolati előadásokat az ország több pontján is, vagyis a forgatáson kívül is töltenek egymással időt.

Nahát, nahát!

Az első videót természetesen egyre több követte, a nézők egy idő után pedig már csak arra tudtak gondolni, hogy a két szakembert romantikus szálak fűzik össze, és ez a szál egyre erősebb

Házasság első látásra: Melinda és Viktor tiszta vizet öntöttek a pohárba

A két összeillő pszichológus a Házasság első látásra sajtóvetítésére is együtt érkezett, sőt, az eseményt követően együtt is szivárogtak el a helyszínről. Ám még mielőtt ezt megtehették volna, a Metropol munkatársa nekik szegezte a kérdést: mi igaz a róluk terjedő pletykákból? Vajon tényleg túl élénk a netezők és a nézők fantáziája, vagy fellobbant köztük a láng?

Nos, Tóth Melinda igyekezett rövidre zárni a témát.

„Ez egy kitűnő munkakapcsolat” - mondta nevetve.

Viktor már kissé beszédesebb volt, ő arra is rátért, mi indíthatta be a netezők fantáziáját.

„Nagyon jól megértjük egymást, abszolút, oda-vissza. Kiegészítjük egymás szempontrendszerét, és gondolom ezért, mert ilyen jól össze tudtunk hangolódni, az emberek elkezdtek gondolkodni mindenfélékben”

- magyarázta Gaál Viktor pszichológus lelkesen.