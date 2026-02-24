Nincs több titok: így készíti a palacsintát a Michelin-csillagos sztár

Ki nem szereti a palacsintát?! Ugye, hogy ugye! Gyerekkorunk nagy kedvencét mára számos változatban és ízvilágban lehet elkészíteni és ennek csak a képzeletünk szabhat határt. Az igazi klasszikus palacsinta tészta elkészítése azonban sokunk számára nagy bosszúságot okoz, hiszen sütése közben hajlamos letapadni, odaragadni, szétszakadni, ami többszöri próbálkozás után is dühítően hat. Van egy jó hírünk, a Michelin-csillagos étteremben megedződött cukrász elhozta a titkos palacsintatészta receptet!

Készítsd el a palacsintát a titkos, Michelin-csillagos recept alapján, garantált sikered lesz vele! (Fotó: Észak-Magyarország – Képünk illusztráció)

Így készítsd el a tökéletes palacsintát

A hagyományos palacsintához általában mindig találni hozzávalót a konyhában, hiszen az alapanyagok alapvetően más ételek elkészítéséhez is elengedhetetlenek.

A készítéssel kapcsolatos tanácsokat Derya Adem cukrászséf osztotta meg, aki korábban olyan elismert londoni éttermekben dolgozott, mint a The Clove Club és a Michelin-csillagos HIDE. Állítja, hogy az első palacsinta általában azért lesz nehezebb és zsírosabb, mert túl sok zsiradék megy a serpenyőre. Ezért azt ajánlja, hogy olajpermettel fújjuk le a serpenyőt vagy használjunk egy kis vajat. Azt is kiemelte, hogy száraz hozzávalókat mindig össze kell szitálni, majd a kész masszát átszűrni – a csomósodás elkerülése érdekében.

Íme, a Michelin-csillagos séf palacsinta receptje:

100 g finomliszt

24 g cukor

1 csipet só

1 egész tojás

1 tojássárgája

200 ml tejű

32 g vaj megolvasztva, enyhén barnára pirítva

Elkészítés

A száraz hozzávalókat, mint a lisztet, cukrot és sót szitáld össze, majd lassan add hozzá az egész tojást és a tojássárgáját – állandó keverés alatt. Ezután öntsd hozzá a tejet, és az éppen lehűtött barna vajat. Keverd simára, majd a kapott masszát szűrd át egy nagyobb lyukú szűrőn.

A palacsintasütőt forrósítsd fel, majd permetezz rá egy kevés olajat. Tegyél bele egy merőkanálnyi tésztát, majd körkörös mozdulatokkal egyenletesen oszlasd el, és süsd mindkét oldalát aranybarnára.

– idézi Derya Adem receptjét a life.