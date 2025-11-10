Végtelen palacsintát készítő gép? 251 méter hosszú palacsintát sütött a motorbalesetet szenvedett István
Annak ellenére, hogy az élet már többször próbára tette a tiszaújvárosi férfi örök optimista és mindig másoknak szeretne segíteni. Vitéz István Csikó egyedül alkotta meg az Európában egyedülálló végtelen palacsintát készítő gépét, amit sokszor jótékony célokra használ.
Az álmai és a optimizmusa vezérli Vitéz Istvánt annak ellenére, hogy évekkel ezelőtt két különböző motorbalesetben elveszítette mindkét lábát. Bár Csikó kerekesszékbe kényszerült, ez semmiben nem gátolja meg. Ötletel, jótékonykodik és harcol a világbékéért.
Csikó mert nagyot álmodni
István alapötletét egy rövid videóból merítette. Ott látta, amint egy afrikai országban géppel készítik a palacsintát. Csikó azonnal elhatározta, hogy ő is készít egy hasonló masinát.
Csak az a néhány másodperces videó állt a rendelkezésemre az építésnél, így nekem kellett mindent megterveznem, és megépítenem. Az első palacsintasütő gép amit készítettem még, nem működött jól, de nem adtam fel. Több mint 2000 órát dolgoztam a találmányomon, és több száz palacsintatészta végezte a földön, mire tökéletes lett a gépem. Mégis megérte, mert végül tökéletesen működött
– mondja büszkén Csikó, aki hozzáteszi, hogy a jó végeredmény érdekében nagyon oda kell figyelni a pontos receptre, amit még a hőmérséklet is befolyásol.
Világrekordot is felállított Csikó
István a találmányának formatervét le is védette, és most már ilyen géppel csak ő sütheti a palacsintát. A Végtelen palacsinta készítő gép másik különlegessége, hogy jótékonysági célokra is használja, és 2022-ben még egy világrekordot is felállított vele, ugyanis Csikó a gépével 251 méter, egybefüggő palacsintatésztát sütött Tiszaújvárosban.
Sokan támogattak és mellém álltak, hogy sikerüljön a rekord. Hosszabb tésztát is tudtunk volna sütni, de aztán már én mondtam, hogy vágjuk el 251 méternél, és daraboljuk fel. Készült belőle kakaós, lekváros, áfonyás, barackos, cseresznyés, meggyes és a kedvenc, almás-fahéjas is
– emlékszik vissza István, aki a palacsintákból befolyt bevételt jótékonysági célokra ajánlotta fel, és egy tiszalúci, fiatal édesanyát segített a pénzzel, akinek művégtagra volt szüksége. Kis csapatával már sok gyermeknek és rászoruló felnőttnek is segített.
