Végtelen palacsintát készítő gép? 251 méter hosszú palacsintát sütött a motorbalesetet szenvedett István

Az álmai és a optimizmusa vezérli Vitéz Istvánt annak ellenére, hogy évekkel ezelőtt két különböző motorbalesetben elveszítette mindkét lábát. Bár Csikó kerekesszékbe kényszerült, ez semmiben nem gátolja meg. Ötletel, jótékonykodik és harcol a világbékéért.

Csikó az alapötletét egy rövid videóból merítette. Ott látta, amint egy afrikai országban géppel készítik a palacsintát Fotó: olvasói kép

Csikó mert nagyot álmodni

István alapötletét egy rövid videóból merítette. Ott látta, amint egy afrikai országban géppel készítik a palacsintát. Csikó azonnal elhatározta, hogy ő is készít egy hasonló masinát.

Csak az a néhány másodperces videó állt a rendelkezésemre az építésnél, így nekem kellett mindent megterveznem, és megépítenem. Az első palacsintasütő gép amit készítettem még, nem működött jól, de nem adtam fel. Több mint 2000 órát dolgoztam a találmányomon, és több száz palacsintatészta végezte a földön, mire tökéletes lett a gépem. Mégis megérte, mert végül tökéletesen működött

– mondja büszkén Csikó, aki hozzáteszi, hogy a jó végeredmény érdekében nagyon oda kell figyelni a pontos receptre, amit még a hőmérséklet is befolyásol.

A gép másik különlegessége, hogy Csikó jótékonysági célokra is használja, és 2022-ben még egy világrekordot is felállított vele, ugyanis a gépével 251 méter,egybefüggő palacsintatésztát sütött Tiszaújvárosban Fotó: olvasói fotó

Világrekordot is felállított Csikó

István a találmányának formatervét le is védette, és most már ilyen géppel csak ő sütheti a palacsintát. A Végtelen palacsinta készítő gép másik különlegessége, hogy jótékonysági célokra is használja, és 2022-ben még egy világrekordot is felállított vele, ugyanis Csikó a gépével 251 méter, egybefüggő palacsintatésztát sütött Tiszaújvárosban.

Sokan támogattak és mellém álltak, hogy sikerüljön a rekord. Hosszabb tésztát is tudtunk volna sütni, de aztán már én mondtam, hogy vágjuk el 251 méternél, és daraboljuk fel. Készült belőle kakaós, lekváros, áfonyás, barackos, cseresznyés, meggyes és a kedvenc, almás-fahéjas is

– emlékszik vissza István, aki a palacsintákból befolyt bevételt jótékonysági célokra ajánlotta fel, és egy tiszalúci, fiatal édesanyát segített a pénzzel, akinek művégtagra volt szüksége. Kis csapatával már sok gyermeknek és rászoruló felnőttnek is segített.