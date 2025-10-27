"Emberpróbáló feladat volt" - Két sportmotor erejét győzte le Popey, új világrekord?

A közönség azt hitte, hogy káprázik a szeme Popey újabb rekordkísérlete láttán. Ugyanis az erőember október 25-én szombaton ismét bebizonyította, hogy olyan dolgokra képes, amire más senki a világon.

Popey összesen 43-44 másodpercig tartotta vissza a két motorkerékpárt / Fotó: Faludi Koppány

Popey számára nem létezik lehetetlen

A lehetetlen, mint fogalom nem létezik Sinka Popey Zsolt szótárában. Bármit elhúz, ami a foga közé akad. Legyen szó egy harckocsiról, egy utasszállító repülőgépről, vagy akár öt egymás után kötött kamionról, azt Zsolt elhúzza, és ezzel világrekordok sorát állította már fel. Legutóbb a hétvégén a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont parkolójában mutatta meg, hogy mire képes. A rettenthetetlen erejét két bivalyerős sportmotorral mérte össze. A száguldó gépeket puszta kézzel tartotta vissza addig, míg az egyiken el nem durrant a hátsó kerék. A kételkedők kedvéért a motorok fékkarjait is leszerelték a helyszínen, hogy a csalás gyanúja fel sem merüljön senkiben.

Popey levezetésképpen néhány betonvasat is meghajlított / Fotó: Faludi Koppány

A Police Fight Challenge keretein belül került sor az újabb rekordom felállítására. Összesen 43-44 másodpercig tartottam vissza a két motorkerékpárt, addig míg az egyik hátsó gumija eldurrant

- mondja Popey, aki ezt a rekordkísérletet még az est folyamán betontéglák törésével, és betonvasak hajlításával fejelte meg. Ezt a rekordbeállítást el kell küldenie még ellenőrzésre, hogy ebből később tényleges rekord legyen. Ha elfogadják, akkor ez lesz a 66. világrekordja.

A férfi élete a kihívásokról szól. Szeret olyan dolgokat véghez vinni, amit még a világon senki sem csinált. Zsolt az ezt megelőző bejegyzett 65. világrekordját június végén állította fel Mezőtúron, ahol a foga köze szorította a kötelet, és hat kamiont húzott el.

Örülök, hogy a mostani rekordkísérletem is sikeres volt. Emberpróbáló feladat volt legyőzni a sportmotorok erejét, és puszta kézzel visszatartani őket. Hatalmas feszültség volt bennem, hogy valóban meg tudom-e csinálni. Nagyon kellett összpontosítom, de sikerült ez is

- zárja a beszélgetést Popey, aki már a következő kihíváson töri a fejét.

Itt még a főpróbán készült videót láthatjátok!