Orbán Viktor: Szégyen, amit Magyar Péter csinál - videó
Szégyen, hogy Magyar Péter és a Tisza Zelenszkij és az ukránok oldalára állt a magyar emberekkel szemben.
Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten!
Még mindig nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken. Zelenszkij zsarolja Magyarországot. Ukránbarát kormányt akar. Azt reméli, a kőolaj blokkolásával 1000 forintos benzinárat, gazdasági válságot és politikai zűrzavart idézhet élő, ami kedvezni fog a Tiszának. Szégyen, hogy Magyar Péter és a Tisza Zelenszkij és az ukránok oldalára állt a magyar emberekkel szemben.
Zelenszkij csak újabb nyűgöt vesz magára, a választás után majd gondoskodhat a Tiszáról és Magyar Péterről is. Hajrá, magyarok!
- írja Orbán Viktor a Facebookon megosztott videójához.
