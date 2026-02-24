RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Szégyen, amit Magyar Péter csinál - videó

Szégyen, hogy Magyar Péter és a Tisza Zelenszkij és az ukránok oldalára állt a magyar emberekkel szemben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.24.
Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten!

Még mindig nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken. Zelenszkij zsarolja Magyarországot. Ukránbarát kormányt akar. Azt reméli, a kőolaj blokkolásával 1000 forintos benzinárat, gazdasági válságot és politikai zűrzavart idézhet élő, ami kedvezni fog a Tiszának. Szégyen, hogy Magyar Péter és a Tisza Zelenszkij és az ukránok oldalára állt a magyar emberekkel szemben. 

Zelenszkij csak újabb nyűgöt vesz magára, a választás után majd gondoskodhat a Tiszáról és Magyar Péterről is. Hajrá, magyarok!

- írja Orbán Viktor a Facebookon megosztott videójához.

