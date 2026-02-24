Orbán Viktor: Magyar Péter a gátlástalanságot személytelenséggel kombinálja
Letoltuk őket a pályáról!
Fidesz - Tisza 1-0
Letoltuk őket a pályáról! Ez a valóság!
190 ezer aláírás nálunk, 110 ezer náluk.
- írta a Facebookon Orbán Viktor az aláírásgyűjtéssel kapcsolatban. A miniszterelnök hozzátette: Magyar Péter a gátlástalanságot személytelenséggel kombinálja, amikor bárkinek be akarja adni, hogy közel 300 000 aláírást gyűjtöttek, hiszen ez fizikailag képtelenség. És be is bizonyosodott.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre