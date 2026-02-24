Orbán Viktor: Magyar Péter a gátlástalanságot személytelenséggel kombinálja

Fidesz - Tisza 1-0

Letoltuk őket a pályáról! Ez a valóság!

190 ezer aláírás nálunk, 110 ezer náluk.

- írta a Facebookon Orbán Viktor az aláírásgyűjtéssel kapcsolatban. A miniszterelnök hozzátette: Magyar Péter a gátlástalanságot személytelenséggel kombinálja, amikor bárkinek be akarja adni, hogy közel 300 000 aláírást gyűjtöttek, hiszen ez fizikailag képtelenség. És be is bizonyosodott.