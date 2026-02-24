RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Magyar Pétert hamarabb utolérték, mint a sánta kutyát

Hazudtak az aláírásokról.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.24.
Szombaton hivatalosan is elkezdődött a kampányidőszak, a jelöltek elindították az aláírásgyűjtéseket. Magyar Péter azonnal megragadta az alkalmat és dupla annyi aláírást hazudott, mint amennyit valójában gyűjtött. Erre is reagált Orbán Viktor.

Kopogtatás Tóthéknál. Dobozolás helyett aláírásgyűjtés. 

Szombat óta tarolunk, Magyar Pétert és a Tiszát még hamarabb utolérték, mint a sánta kutyát. Nálunk kemény meló van, mert mi tudjuk, ha beleteszed a melót, meglesz a győzelem is. Hajrá, magyarok! 

- írta Orbán Viktor a Facebookon megosztott videójához.

