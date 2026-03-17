"Kirázott a hideg": Cooky-nak fantasztikus élmény volt a Békemenet

Március 15-én, vasárnap óriási érdeklődés övezte a Békemenetet, majd a Kossuth téren tartott ünnepi megemlékezést. Orbán Viktor, Szijjártó Péter és Lázár János is beszédet mondott az eseményen, amit elképesztő tömeg figyelt a Kossuth-téren. A több tízezres tömegben rengeteg sztár vonult végig a Margit-hídon keresztül egészen a Parlamentig, ahol a színvonalas produkciók és lelkesítő beszédek mély nyomot hagytak a résztvevőkben. Cooky a színpad mögött foglalt helyet a megemlékezés közben, ahol rajta kívül is több, elismert zenész, színész és sportoló tartózkodott.

Cooky nehezen öntötte szavakba az ott látottakat

Nem egyszerű erről beszélni, mivel ott kellett lenni ahhoz, hogy az ember tudja, milyen érzés részt venni egy ilyen eseményen. Kirázott a hideg, amikor meghallottam a fiúkórust énekelni. Tényleg felemelő érzés volt, hogy ott lehettem. Ha egy szóval kellene jellemeznem a rendezvényt, akkor az a harmónia lenne

– mondta a Borsnak a híres lemezlovas.

Beigazolódott Orbán Viktor Békemenet előtti kijelentése, hogy a mostani lesz a legnagyobb és legfontosabb Békemenet. De hatalmas volt a tömeg utána a budapesti Kossuth téren is, tízezrek együtt üzenték meg a világnak, hogy békét szeretnének. Cooky elmondása szerint jó volt látni, hogy ennyien vonultak végig Budapest utcáin és sikerült megmutatni, hogy sokan képviselik Magyarországon a jobboldali értékrendeket.

„Lehetett érezni, hogy az emberek nagyon nem szeretnének háborúba menni és inkább békességben akarnak élni. Olyan szeretet volt a levegőben, ami nem sok helyen, és jó volt látni, hogy mindenki mosolygott és élvezte az előadásokat” - jelentette ki a francia származású lemezlovas.

Cooky nem akárhonnan nézhette végig a rendezvényt

Nagyon megtisztelő volt, hogy ismét helyet foglalhattam a miniszterelnök úr mögött. Onnan látni a tömeget és a beszédeket egy teljesen más érzést ad az embernek, mivel tényleg testközelből élhettem át az egész ünnepi eseményt

– fogalmazott a Borsnak a dj.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy szeretné megőrizni Magyarországot a nyugalom szigetének, ami nagy tapsot váltott ki a tömegben. A produkciók pedig szintén nem okoztak csalódást, mivel hat elismert zenész énekelte el a Nemzeti dalt: Radics Gigi, Dér Heni, Curtis, Pápai Joci, Pataky Attila és Takáts Tamás együtt léptek színpadra.