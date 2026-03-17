"Kirázott a hideg": Cooky-nak fantasztikus élmény volt a Békemenet

A francia származású lemezlovas a színpad mögött foglalt helyet, miközben Orbán Viktor megtartotta ünnepi beszédét a Kossuth téren. Cooky lapunknak elárulta, hogy megtisztelő volt számára ismét a páholyban lenni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.17. 08:33
Március 15-én, vasárnap óriási érdeklődés övezte a Békemenetet, majd a Kossuth téren tartott ünnepi megemlékezést. Orbán Viktor, Szijjártó Péter és Lázár János is beszédet mondott az eseményen, amit elképesztő tömeg figyelt a Kossuth-téren. A több tízezres tömegben rengeteg sztár vonult végig a Margit-hídon keresztül egészen a Parlamentig, ahol a színvonalas produkciók és lelkesítő beszédek mély nyomot hagytak a résztvevőkben. Cooky a színpad mögött foglalt helyet a megemlékezés közben, ahol rajta kívül is több, elismert zenész, színész és sportoló tartózkodott.

Cooky mosollyal az arcán figyelte az ünnepi rendezvényt (Fotó: Tumbász Hédi)

 

Cooky nehezen öntötte szavakba az ott látottakat

Nem egyszerű erről beszélni, mivel ott kellett lenni ahhoz, hogy az ember tudja, milyen érzés részt venni egy ilyen eseményen. Kirázott a hideg, amikor meghallottam a fiúkórust énekelni. Tényleg felemelő érzés volt, hogy ott lehettem. Ha egy szóval kellene jellemeznem a rendezvényt, akkor az a harmónia lenne

mondta a Borsnak a híres lemezlovas.

Beigazolódott Orbán Viktor Békemenet előtti kijelentése, hogy a mostani lesz a legnagyobb és legfontosabb Békemenet. De hatalmas volt a tömeg utána a budapesti Kossuth téren is, tízezrek együtt üzenték meg a világnak, hogy békét szeretnének. Cooky elmondása szerint jó volt látni, hogy ennyien vonultak végig Budapest utcáin és sikerült megmutatni, hogy sokan képviselik Magyarországon a jobboldali értékrendeket.

Lehetett érezni, hogy az emberek nagyon nem szeretnének háborúba menni és inkább békességben akarnak élni. Olyan szeretet volt a levegőben, ami nem sok helyen, és jó volt látni, hogy mindenki mosolygott és élvezte az előadásokat” - jelentette ki a francia származású lemezlovas.

Cooky korábban is kapott már meghívót miniszterelnöki beszédre, és az is óriási megtiszteltetés volt számára (Fotó: Cooky)

Cooky nem akárhonnan nézhette végig a rendezvényt

Nagyon megtisztelő volt, hogy ismét helyet foglalhattam a miniszterelnök úr mögött. Onnan látni a tömeget és a beszédeket egy teljesen más érzést ad az embernek, mivel tényleg testközelből élhettem át az egész ünnepi eseményt

– fogalmazott a Borsnak a dj.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy szeretné megőrizni Magyarországot a nyugalom szigetének, ami nagy tapsot váltott ki a tömegben. A produkciók pedig szintén nem okoztak csalódást, mivel hat elismert zenész énekelte el a Nemzeti dalt: Radics Gigi, Dér Heni, Curtis, Pápai Joci, Pataky Attila és Takáts Tamás együtt léptek színpadra.

Hihetetlen volt hallani ilyen módon a Nemzeti dalt. Nagyszerűen hozták le szerintem, és úgy éreztem, hogy sokakat megérintett az üzenet, amit ez a dal jelent” - értékelte a produkciót Cooky.


 

