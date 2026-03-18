Pánik az országban: sötét objektum jelent meg a tűzhányók felett, videón a hátborzongató jelenség

A szemtanú, Paco Borja éppen hazafelé tartott múlt vasárnap a mexikói Huejotzingóban, amikor valami egészen szokatlant vett észre az égen. Az Iztaccihuatl és a Popocatépetl vulkánok – az ország két legnagyobb tűzhányója – között ugyanis egy hatalmas, sötét ufó siklott az éterben. Borja nem sokat teketóriázott: azonnal előkapta a kameráját, hogy megörökítse a rejtélyes objektumot.

Gigászi szivar alakú ufó lebegett Mexikó ege felett Fotó: The Hidden Underbelly 2.0/Youtube.com

Ahogy jöttem haza, láttam, hogy valami elképesztően nagy dolog repül az Iztaccihuatl felől a Popocatépetl irányába

– mesélte a férfi a közösségi médiában.

A látvány már önmagában is hátborzongató volt, de ami ezután jött, az még a rutinos szemtanút is összezavarta. A szivar alakú tárgy ugyanis egyszer csak megállt a levegőben, majd megfordult, és visszalebegett az Iztaccihuatl felé.

Se fény, se hang, csak a sötétség

Borja becslései szerint az objektum méretei döbbenetesek: a hossza valahol 70 és 90 méter között lehetett, ez nagyjából egy nagyobb utasszállító repülőgép méretének felel meg. A rejtélyes jelenség közel 20 percig tanyázott a hegyek felett, mielőtt végleg eltűnt volna a vulkán mögött – adta hírül a Coast to Coast AM.

Amikor távcsővel is megnéztem, teljesen sötét volt, a fekete és a szürke közötti árnyalatban játszott. Semmilyen fényt nem bocsátott ki magából

– tette hozzá Borja.

Ufó vagy csak egy drón?

A Popocatépetl környéke már régóta az ufóhívők zarándokhelye, hiszen rengeteg bejelentés érkezik a környékről megmagyarázhatatlan fényekről és tárgyakról. Sokan meg vannak győződve róla, hogy most is egy idegen űrhajót sikerült lencsevégre kapni.

A szkeptikusok persze óvatosabbak: szerintük csupán egy ipari drónról lehet szó, amellyel a vulkáni aktivitást monitorozzák a szakemberek. Arra viszont senki nem tudott választ adni, hogy ha drónról van szó, miért volt ekkora, és miért nem látszott rajta semmilyen navigációs fény.