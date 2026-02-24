Miért lenne 1000 forint a benzin, ha Zelenszkij és Magyar Péter terve megvalósulna? Egyszerű:

1. A kiindulópont: az energiaárak és a háború összefüggése

Az elmúlt években minden európai országban megugrottak az energiaárak. Ez nem véletlen: háború van a szomszédban, és az arra adott szankciós válaszok felverték a nyersanyagárakat. Amikor egy konfliktust gazdasági eszközökkel akarnak megnyerni, annak ára van — és ezt az árat végső soron a fogyasztók fizetik meg a kutaknál.

2. Az olaj ára nem mindegy — és nem minden olaj egyforma

A Brent olaj ára tartósan jóval magasabb, mint az orosz Ural típusú olajé. Jelenleg például a Brent kb. 50%-kal drágább, ami önmagában megmagyarázza, miért kulcskérdés, honnan vásárol egy ország.

Ha az olcsóbb forrás kiesik, automatikusan a drágábbat kell venni.

3. Ha kiesik az orosz olaj → hiány lesz → árrobbanás jön

Ha egy régió egyik fő ellátási forrását kivonják a rendszerből, akkor csökken a kínálat. Ha csökken a kínálat, miközben a kereslet változatlan, az ár emelkedik. Ez az egyik legalapvetőbb közgazdasági törvény.

Ráadásul a helyettesítő útvonalak (pl. tengeri szállítás, más vezetékek) drágábbak, lassabbak és korlátozott kapacitásúak — tehát nemcsak az olaj lesz drágább, hanem a szállítás is.

4. A finomítók sem mindegy, mire vannak beállítva

A régió — köztük Magyarország — finomítói nagyrészt az Ural típusú olaj feldolgozására vannak optimalizálva. Ha ezt hirtelen lecserélik más típusra, az technológiai átállást igényel, ami:

- költséges

- időigényes

- és addig csökkenti a termelést

5. A végén mindig a fogyasztó fizet

Ha drágább az alapanyag, drágább a szállítás, kevesebb a feldolgozott üzemanyag és szűkebb a kínálat, akkor a benzinkút ára szükségszerűen emelkedik. Ez elkerülhetetlen, ha befekszünk Brüsszel akaratának.

6. Ezért reális veszély a 1000 Ft-os benzin

Ha kiesik az olcsóbb forrás, és csak drágább import marad, miközben logisztikai és kapacitásproblémák is jelentkeznek, az árak elszabadulhatnak. Ilyen körülmények között a magas üzemanyagár nem riogatás, hanem matematikailag levezethető következmény.

Összefoglalva:

Ha engedünk Brüsszel és Zelenszkij követeléseinek és drágább forrásból kell vásárolni, akkor sokkal drágább lesz az üzemanyag. Ha kevesebb az ellátás, nő az ár. Ha nő az ár, azt a végén a magyar emberek fizetik meg.

Orbán Viktor ezért harcol jóval Magyarország erején felül, hogy megvédje a magyar emberek érdkeit, miközben Magyar Péter hazudozik vagy kussol.

A Fidesz a biztos választás!