Szentkirályi Alexandra: Ilyen bezinárakkal Shell-kapitány és olajmultis haverjai halálra keresnék magukat
Magyar Péter nem tudna nemet mondani Brüsszelnek és Zelenszkijnek.
Szentkirályi Alexandra arról értekezett közösségi oldalán, hogyha a Tisza hatalomra kerülne, akkor miért emelkedne ezzel párhuzamosan az üzemanyagár.
Miért lenne 1000 forint a benzin, ha Zelenszkij és Magyar Péter terve megvalósulna? Egyszerű:
1. A kiindulópont: az energiaárak és a háború összefüggése
Az elmúlt években minden európai országban megugrottak az energiaárak. Ez nem véletlen: háború van a szomszédban, és az arra adott szankciós válaszok felverték a nyersanyagárakat. Amikor egy konfliktust gazdasági eszközökkel akarnak megnyerni, annak ára van — és ezt az árat végső soron a fogyasztók fizetik meg a kutaknál.
2. Az olaj ára nem mindegy — és nem minden olaj egyforma
A Brent olaj ára tartósan jóval magasabb, mint az orosz Ural típusú olajé. Jelenleg például a Brent kb. 50%-kal drágább, ami önmagában megmagyarázza, miért kulcskérdés, honnan vásárol egy ország.
Ha az olcsóbb forrás kiesik, automatikusan a drágábbat kell venni.
3. Ha kiesik az orosz olaj → hiány lesz → árrobbanás jön
Ha egy régió egyik fő ellátási forrását kivonják a rendszerből, akkor csökken a kínálat. Ha csökken a kínálat, miközben a kereslet változatlan, az ár emelkedik. Ez az egyik legalapvetőbb közgazdasági törvény.
Ráadásul a helyettesítő útvonalak (pl. tengeri szállítás, más vezetékek) drágábbak, lassabbak és korlátozott kapacitásúak — tehát nemcsak az olaj lesz drágább, hanem a szállítás is.
4. A finomítók sem mindegy, mire vannak beállítva
A régió — köztük Magyarország — finomítói nagyrészt az Ural típusú olaj feldolgozására vannak optimalizálva. Ha ezt hirtelen lecserélik más típusra, az technológiai átállást igényel, ami:
- költséges
- időigényes
- és addig csökkenti a termelést
5. A végén mindig a fogyasztó fizet
Ha drágább az alapanyag, drágább a szállítás, kevesebb a feldolgozott üzemanyag és szűkebb a kínálat, akkor a benzinkút ára szükségszerűen emelkedik. Ez elkerülhetetlen, ha befekszünk Brüsszel akaratának.
6. Ezért reális veszély a 1000 Ft-os benzin
Ha kiesik az olcsóbb forrás, és csak drágább import marad, miközben logisztikai és kapacitásproblémák is jelentkeznek, az árak elszabadulhatnak. Ilyen körülmények között a magas üzemanyagár nem riogatás, hanem matematikailag levezethető következmény.
Összefoglalva:
Ha engedünk Brüsszel és Zelenszkij követeléseinek és drágább forrásból kell vásárolni, akkor sokkal drágább lesz az üzemanyag. Ha kevesebb az ellátás, nő az ár. Ha nő az ár, azt a végén a magyar emberek fizetik meg.
Orbán Viktor ezért harcol jóval Magyarország erején felül, hogy megvédje a magyar emberek érdkeit, miközben Magyar Péter hazudozik vagy kussol.
A Fidesz a biztos választás!
- írja Szentkirályi Alexandra a Facebookon.
Hozzátette:
Ilyen bezinárakkal Shell-kapitány és olajmultis haverjai halálra keresnék magukat. Ezért akarják hatalomra juttatni a Tiszát! Magyar Péter nem tudna nemet mondani Brüsszelnek és Zelenszkijnek. Ezért is a Fidesz a biztos választás április 12-én!
