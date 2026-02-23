Orbán Viktor: Ezt nem hagyjuk!
Orbán Viktor szerint Magyarországon nem lesz üzemanyaghiány.
1000 forintos benzin? Az ukránok az olajszállítás leállításával próbálják megbuktatni a kormányt és helyzetbe hozni a Tiszát.
Ezt nem hagyjuk! Magyarországon nem lesz üzemanyaghiány!
- írja Orbán Viktor közösségi oldalán megosztott videójához.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre