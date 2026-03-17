„Ez szégyenletes” – Szoboszlai gólja után aljas dolog történt a kispadon – Videó
Antonín Kinsky kinevette Guglielmo Vicariót? Szoboszlai gólja után szúrták ki a vendégek cserekapusának arckifejezését.
Furcsa dologra lettek figyelmesek a vendégcsapat kispadján, miután Szoboszlai Dominik a szezonbeli ötödik szabadrúgásgóljával vezetést szerzett a Vörösöknek a vasárnapi Liverpool-Tottenham (1-1) meccsen. Szoboszlai gólja után a londoniak cserekapusa kajánul mosolygott.
Nagyon úgy fest, hogy a kieséstől fenyegetett londoniak cseh cserekapusa, Antonín Kinsky kinevette a Szoboszlai gólja ellen tehetetlen Guglielmo Vicariót.
Szoboszlai gólja után kapustársa nevette ki Vicariót
"Kinsky Vicarión nevetet, miután szabadrúgásgólt kapott Szoboszlaitól!
Mi a f*szt gondolt, nevethet, de így nem, ez szégyenletes Kinskytől!
– kommentálták a visszatetsző jelenetet a The Football Frame X-oldalán.
Szoboszlai szabadrúgásgólja a Liverpool-Tottenham (1-1) meccsen:
Némileg magyarázza a Tottenham mélyrepülését a világ 9. legértékesebb (802,5 millió eurót, azaz 313 milliárd forintot érő) játékoskeretével, ha ilyen a viszony a csapattársak között. Az egy hónapja kinevezett, de máris kirúgástól fenyegetett horvát vezetőedző, Igor Tudor legutóbb éppen Kinskyt égette meg a Spurs Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőjében: az Atlético Madrid elleni első, idegenbeli meccsen gyakorlatilag a szezonban először jelölte a kezdőcsapatba (korábban csak két Ligakupa-meccsen védett), majd amikor a spanyolok negyedóra alatt három góllal megszórták, már a 17. percben lecserélte Vicarióra az összeomlott Kinskyt (a végeredmény 5-2 lett az Atleti javára).
Hírlevél-feliratkozás
