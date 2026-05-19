15 perc leforgása alatt lebénult a fiatal férfi: „A kórházban csak napról napra éltem”

A 35 éves Tinus Greyling 2025 júliusában influenzaszerű tünetekkel fordult orvoshoz, és mivel állapota nem javult, antibiotikumot írtak fel neki. Néhány órával később szörnyű fájdalom jelentkezett a csípőjében, ezért kórházba ment. Elmondása szerint lassan érezte, ahogy az életerő elhagyja a lábát, és 15 percen belül Tinus részlegesen lebénult. Másnap reggelre a mellkasától lefelé megbénult.

Fotó: SIRAPHOL S. / Freepik

Lebénult és élete végéig kerekesszékbe kényszerült

Számos különböző vizsgálat és idegtépő várakozás után a szoftvermérnöknél keresztirányú myelitiszt diagnosztizáltak – ez egy olyan idegrendszeri rendellenesség, amely a gerincvelő és az idegek gyulladását okozza, és bénuláshoz vezethet. A betegség tünetei között szerepel a karok és a lábak gyengesége, a hát alsó részének fájdalma, valamint a bél- és hólyagműködési zavarok.

„Ez volt a legrosszabb láz, amit valaha is átéltem. Fájtak az izmaim. Akár ültem, akár álltam, fájdalmat éreztem.” - mesélt a férfi élete legrosszabb pillanatairól, majd hozzátette: „A kórházban csak napról napra éltem”

Tinus felesége, Megan így nyilatkozott: „Addig imádkoztam, amíg a térdem fel nem horzsolódott. Azt hittem, elveszítem a férjemet.”

A diagnózis felállítása után Tinus három hónapig kórházban maradt, ahol nagy dózisú szteroidokkal, immunterápiával és plazma-infúziókkal kezelték. Ezenkívül hat hetet töltött egy rehabilitációs kórházban, ahol fizikoterápián és foglalkozási terápián vett részt. Meg kellett tanulnia önállóan felöltözni, fogat mosni és kerekesszékkel közlekedni - írja a The Sun.

Tinus azonban így nyilatkozott: „Úgy döntöttem, hogy pozitív maradok, főleg a körülöttem lévők kedvéért. Mert látom, hogy nekik is milyen nehéz ez. Még mindig tudom használni a karjaimat és a kezeimet. Igen, nem tudok járni, de élek. Az az álmunk, hogy gyerekeink legyenek, az, ami arra ösztönöz, hogy minden nap felkeljek és küzdjek ez ellen a betegség ellen.”