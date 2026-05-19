Janza Kata és Bereczki Zoltán most vallották be: majdnem összejöttek!

Hosszú éveken át játszott együtt a Budapesti Operettszínházban Janza Kata és Bereczki Zoltán, akik rengetegszer alakítottak szerelmespárt is a színpadon. Az mindig is jól látszódott rajtuk, hogy a színpadon túl is nagyon kedvelik egymást, és őszinte barátságot ápolnak egymással, sokakat mégis a mai napig érdekel az, hogy az évek során vajon felmerült-e valamelyikükben az, hogy talán a való életben is olyan jó párost alkotnának, mint a színházban.

Janza Kata és Bereczki Zoltán többször alakította házaspárt a színpadon

Fotó: Máté Péter

Janza Kata párja Bereczki Zoltán is lehetett volna

A Palikék Világa podcast Egy ritmusban című műsorában a műsorvezetőt, Ábel Anitát is ugyanez a kérdés foglalkoztatta a leginkább. Így miután Janza Kata beszállt az autóba, amiben Anita Bereczki Zoltánt fuvarozta, szinte azonnal meg is kérdezte a két színésztől, hogy soha sem volt-e arra példa, hogy felmerült valamelyikükben ez a kérdés.

Janza Kata és Bereczki Zoltán szinte egyszerre, habozás nélkül adtak erre választ.

„Hát dehogynem!” – vágta rá egyértelműen Janza Kata.

„Hát persze! Meg erre a színpad nagyon alkalmas, hogy így egymás felé löki ezeket az energiákat” – értett egyet Bereczki Zoltán.

Bereczki Zoltán koncertjén újra együtt énekelnek majd

Fotó: Metropol

Janza Kata és Bereczki Zoltán sok mindenben kiegészítik egymást

Janza Kata azonban itt nem állt meg, hanem felhozta Bereczkinek azt a mondását, amit akkoriban a színházban rendszeresen használt – különösen az ilyen esetekben.

„Neked volt egy jó mondásod. És akkor most kinyitjuk ezt a szelencét, és akkor mindenki gondoljon, amire akar: Vannak dolgok, amiket a sírba visszük magunkkal” – nevetett Kata.

„Viccet félre téve: nyilván megérintődtünk, hiszen Zoli is olyan ember, mint én, hogy nem tud úgy játszani, hogy ha nincs ott a szíve. Ez az egyik, amit rettenetesen imádok benne, hogy olyan lelkes, amilyen lelkesek csak a gyerekek tudnak lenni” – tette hozzá.

Akkoriban az Operettszínház társulata úgy működött, mint egy család – mindenkinek megvolt a saját szerepe ebben a közösségben. Kata például úgy nyugtatta le a társulat férfi tagjait – így Zolit is – mint egy jó feleség.

„Jó színházi feleség voltam mindig, ami azt jelenti, hogy mindegyiket ismertem, mint a tenyeremet, és pontosan tudtam, hogy milyen pedagógiai eszközzel lehet őket megzabolázni. Még mielőtt észrevette volna, hogy már nem is forrong, már nem is forrongott. Mindig tudtam, hogy mit kell mondani Zolinak, vagy milyen hangulatot kell teremteni körülötte, hogy eltereld okosan a figyelmét. De volt, amit hagytam, önző módon, mert megvívta kettőnk helyett a csatát. Akkor meg örültem, hogy ő tud konfrontálódni mindig a jó ügy érdekében” – mesélte Kata.