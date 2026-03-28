Kínos baki az Elisabethben: Bereczki Zoltán elárulta, hogyan égette le magát a kollégái előtt

Hatalmas mérföldkőhöz érkezik hazánk egyik legnépszerűbb musicalszínésze és énekese: Bereczki Zoltán 2026. május 2-án ünnepli az ötvenedik születésnapját, amit 21 nappal később egy gigantikus arénakoncerttel koronáz meg. A sármos sztár gondoskodik róla, hogy a rajongók számára a várakozás is izgalmasan teljen: a kerek évforduló apropóján hivatalos Instagram-oldalán sosem hallott történeteket, mélyen őrzött kulisszatitkokat oszt meg a követőivel. A videósorozat legújabb részében a színházi világ legféltettebb rejtelmeiről, a színpadi babonákról és az elképesztő bakikról rántotta le a leplet, bebizonyítva, hogy a tökéletes előadások mögött is hús-vér emberek állnak.

Bereczki Zoltán bakija még mindig kíséri a művészt

A színházi világban köztudott, hogy a színészek élete tele van furcsa rituálékkal és megmagyarázhatatlan babonákkal. Bereczki őszintén mesélt arról, hogyan babonázta meg egy apró ékszer, aminek a hiánya a testi épségének is kárát látta egyszer, amikor a színpadra lépett.

Volt színpadra lépés előtti babonám, de leszoktam róla. A gyűrűmet, az akkori jegygyűrűmet az úgynevezett utasítómikrofonra ráraktam a kezdés előtt. Kétszer hagytam otthon: az egyiknél leszakadt a bal első színpadelem, a másodiknál pedig egy bokaszalag-szakadást szenvedtem. Azt gondoltam, hogy vagy minden alkalommal hoznom kell a gyűrűt, vagy be kell fejeznem a babonát. Inkább az utóbbit választottam

– vallotta be a felvételen a színész, aki a drámai esetek után végleg leszámolt a misztikummal.

Janza Kata olyan jól szórakoztatta, hogy megfeledkezett a szerepéről

A feszült pillanatok mellett persze a humor sem hiányozhatott. A legprofibbakkal is megesik, hogy túlzottan belefeledkeznek a beszélgetésbe a takarásban, és lecsúsznak a saját végszavukról. Az ikonikus Elisabeth című musical során pontosan ez a rémálom vált valóra.

Az Elisabeth-ben Janza Katával nagyon jót beszélgettünk, de nekem éppen a színpad legtetején kellett volna megjelennem, mint Ferenc József. Már nem volt rá időm, csak annyira, hogy bal elöl bekullogtam és gyorsan megjelentem. A színpadon lévő kollégák eléggé furcsán néztek rám

– emlékezett vissza nevetve a kínos, ám annál viccesebb jelenetre. Ezek a történetek is jól mutatják, hogy a májusi arénakoncert főszereplője mennyire együtt él a hivatásával. Ahogy ő is fogalmazott a rajongóknak szánt videóban: „A színpadon tudok úgy kiteljesedni, hogy időnként még teljesen el is tudok veszni abban, amit csinálok.” A közönség pedig alig várja, hogy május 23-án együtt vesszenek el a zenében az ünnepelttel.