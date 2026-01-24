"Mi tudjuk azt, mi az igazi jó" – Több mint 10 év után újra Bereczki Zoltánéktól hallhatjuk a Lehetsz királyt

Már több mint két évtizede annak, hogy hazánkba is berobbant a Rómeó és Júlia musical, benne kétségtelenül a magyar zenés darabok egyik legkedveltebb slágerével a Lehetsz királlyal. A eredeti előadásban Dolhai Attila, Bereczki Zoltán és Mészáros Árpád Zsolt adták elő a dalt, amiért az egész ország odáig van ma is. Ám immár több mint 10 éve nem állt színpadra ez a formáció, most viszont erre végre újra sor kerül.

22 évvel ezelőtt debütált Bereczki Zoltán Mercutioként, és az ország azóta is abban a szerepben szeretné viszontlátni (Fotó: archív / hot! magazin)

Bereczki Zoltán TikTok oldalán osztott meg egy videót, amiben bejelentette, hogy a májusi arénakoncertjén végre újra összeáll a Rómeó és Júlia eredeti szereplőinek triója. Ráadásul nem csak eléneklik a dalt, de az eredeti koreográfiát is előadják, legalábbis megpróbálják, ahogy Bereczki Zoli fogalmazott.

Nagyon régen találkoztunk hármasban Dolhai Attilával és Mészáros Árpád Zsoltival. De tizenév után először, újra hárman fogjuk elénekelni a Lehetsz királyt, nyilván abban a felosztásban, ahogy ezt annak idején milliószor lejátszotta a rádió, és ahogy mi ezt milliószor elénekeltük együtt

– kezdte az énekes.

„Megpróbáljuk megcsinálni az eredeti koreográfiát is, én nagyon remélem, hogy még sikerül, főleg nekem. Az emlékeimben még él, és megvannak a lépések is. Azért mi elég sok mindent megéltünk együtt, jó dolgokat is, és hülyeségeket is csináltunk együtt, szóval nagyon remélem, hogy nagy pillanat lesz” – árulta el mosolyogva a Bereczki50 koncerttel kapcsolatban.

Bereczki Zoltán és Szinetár Dóra is újra színpadra állnak közösen, amivel a lányunak szeretnének kedveskedni (Fotó: Markovics Gábor)

Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán lánya 18 éves lesz

Ha mindez nem lenne elég, egy másik nagy pillanatnak is tanúja lehet majd a közönség a koncerten, ugyanis Bereczki Zoltán volt felesége, Szinetár Dóra is színpadra áll, akivel régóta nem dolgoztak együtt. A különleges duett apropója pedig nem más, mint hogy közös gyermekük, Zorka idén nagykorú lesz.

Mire a koncert lesz, addigra a nagyobbik lányom 18 éves lesz. Azt a dalt, amire mindig el tudott aludni, szeretném az anyukájával közösen elénekelni neki, csak neki. Ő a rockzenére szeretett elaludni, ebből is a Tarzan című dalra. Amikor a második duettlemezünk megjelent, ezt a dalt felraktuk rá, de akkor még nem tudtuk, hogy ez lesz az altatódala. Nem biztos, hogy ez a legnagyobb slágerünk, de nekem ez az egyik legfontosabb dalom az egész musical duett csokorból

– vallotta be őszintén Bereczki Zoltán kislányával kapcsolatban.