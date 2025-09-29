Bereczki Zoltán: A gyerekeken múlik a mi jövőnk is

Bereczki Zoltán pályatársai is tisztában vannak azzal, hogy mennyire jellemzi őt a maximalizmus. Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznie arról sem, hogy apaként a gyermekei is számítanak rá. Bár a színész óvja a magánéletét, most pár részletbe mégis betekintést engedett. Bereczki Zoltán felesége, Bata Éva színésznő, akivel négy éve él boldog házasságban és akivel van egy közös kislányuk is. Kiderült, ha csak teheti mesét olvas Flórának, mert úgy véli, ezzel fejleszti leginkább a kreativitását.

A piros esernyő című darabnak Bereczki Zoltán a producere (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

„Úgy vélem, a gyereknek a tévé csorbítja a fantáziáját, sőt, szerintem még a képregény is ennek a határán mozog, hiszen elvesz a gyerektől valami olyat, amit neki kéne megalkotni, kitalálni, létre hozni – mesélte Zoltán a hot! magazinnak. – Mondok egy konkrét példát is, egyik reggel olvastam a gyereknek a Puffpudingot, és elrontottam a receptben egy dolgot. Valahogy, bebakiztam, de úgy voltam vele, hogy hát úgysem tudja, és mentem tovább. Erre Flóra oldalba bökött, és kérte, hogy menjél vissza szépen, apa, és olvasd el helyesen azt a receptet, mert ez bizony nem így van a mesében. Szóval, ilyenkor remek visszacsatolást kap az ember arról, hogy mennyire nagyon fontos az, hogy a gyerek ezeket az élményeket megkapja. Hiszek abban a világban, ahol az összes gyerek jó fej, mert csak így van esély arra, hogy az én öregkorom is jobban működik majd.”

A mai kor gyermekein múlik, hogy milyen világban élhetünk majd idősebb korunkban.

A színész a Rómeó és Júlia című musicallben Mercutió szerepében (Fotó: archív / hot! magazin)

Bereczki Zoltán szerencsésnek érzi magát

Folyamatosan pörög, most is számtalan feladat fűződik a nevéhez. Ideje nagy részét jelen pillanatban A piros esernyő, és a hamarosan újra induló Csináljuk a fesztivált műsor kötik le. A színész mégsem érzi úgy, hogy kiteljesedett volna a szakmaisága.

„Mindig izgalommal néztem a saját szakmámra, de valódi kiteljesedésről most sem beszélnék” – vallotta be a színész. „Még csak főiskolás voltam, amikor már bejártam a hangszeres próbákra, vagy megnéztem, hogyan történik egy bevilágítás, mert mindenből tanulni akartam. Szerencsésnek érzem magam, mert azzal foglalkozhatok, ami tulajdonképpen a hobbim” - árulta el Bereczki Zoltán a hot! magazinnak.