Bereczki Zoltán megrendítő vallomást tett: „Nem szeretem magam látni ebből a korból, mert elfelejtettem önmagam lenni”

Bereczki Zoltán 50 éves lesz jövőre, így az utóbbi hónapokban hétről hétre egyre személyesebb emlékeket oszt meg közösségi oldalán, hiszen készül a nagyszabású Bereczki 50 koncertre, amelyet 2026-ban a Papp László Sportarénában rendeznek meg. Az énekes-színész nemcsak a fényes sikereket idézi fel, hanem azt is, hogy milyen kudarcok formálták őt azzá az emberré, aki ma. Legutóbbi vallomásában például arról beszélt, milyen volt pályája elején bekerülni a nagy kiadók világába.

Bereczki Zoltán koncertje közeledtével egyre több érdekes információt oszt meg követőivel (Fotó: Polyák Attila)

Bereczki Zoltán Instagramján őszintén mesélt a kudarcairól

„Beadtam a demo felvételeimet különböző zenei kiadókhoz, és a Sony Musictól visszajött a hír, hogy várnak egy tárgyalásra” – mesélte őszintén. Mint kiderült, teljesen új helyzet elé került, hiszen nem volt tapasztalata abban, hogyan zajlik egy ilyen találkozó: „Nem nagyon tudtam, hogy mit kell csinálni ilyenkor, és azt mondták, hogy ez egy nagyon jó demo, írjuk alá a szerződést. Készült belőle több videóklip is, a Száz év című dal vagy a Száguldj tovább. Játszogatták tesztműsorokban, ilyen-olyan helyeken, de nem lett igazi áttörés ez az album” – idézte fel.

A visszatekintésből kiderül, hogy bár a fiatal Bereczki hatalmas lendülettel indult, az első nagy lehetőség mégsem hozta meg a várva várt sikert:

Azért jobb, hogy nem lett sikeres, mert megtanultam egy csomó mindent ebből a kudarcból. Nem szeretem magam látni ebből a korból valahogy, mert nem ismerem föl saját magam. Annyira sikeres és híres akartam lenni, hogy elfelejtettem önmagam lenni

– vallotta meg kendőzetlenül az Instagramon.

Hirtelen jött a siker

A karrierje persze hamarosan más fordulatot vett: a Rómeó és Júlia musical mindent megváltoztatott. „A Rómeó és Júlia megváltoztatta az életünket. Egy pár hónappal később már nem tudtunk felszállni a villamosra, hogy ne mordult volna fel az utazóközönség” – emlékezett vissza azokra az időkre, amikor egyszerre lett országosan ismert. A darab sikerét azonban nem volt könnyű megélni:

„Nem igazán tudtam akkor ezzel mit kezdeni annak ellenére, hogy nagyon kerestem és vágytam rá, de amikor benne van az ember, az nagyon más...” – mondta, utalva arra, hogy a színpad és a produkció varázsa csak később vált igazán érzékelhetővé számára.