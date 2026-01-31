Janza Kata új szerepben mutathatja meg magát: „Imádok stand-up-olni”
A Csináljuk a fesztivált! zsűritagja szerint nagyon jót tett neki a show, hisz korábban mindig csak drámai hősnő-szerepeket kapott, most pedig másik oldalát is megmutathatta. Janza Kata azt is elárulta, hogy sokan nem is gondolták eddig róla, hogy ilyen vicces.
Szombat este véget ér a Csináljuk a fesztivált! idei évada. Janza Kata elárulta, hogy a korábbi zsűritagokat is nagyon szerette, de amikor négyen vannak, nem hatan, akkor gördülékenyebb az értékelés is.
Kevesebben vagyunk, sokkal jobban hozzá tudunk szólni a produkciókhoz. Amikor még drága Frenreisz Karcsi ott ült az előző évadban, és hatodik zsűritagként kellett megszólalnia, mert valahogy mindig ő maradt a végére és gyakran azzal kezdte, hogy gyakorlatilag mindent elmondtatok előttem, amit én is szerettem volna...
A színésznő szerint nagyon jól kiegészítik egymást a zsűriben, mert mindannyian más korosztályhoz tartoznak: „Gyuri bácsi például pályatársként tud több előadónál csemegékkel szolgálni, olyan időkből, amikor mi Bereczki Zolival még csak kósza gondolatok voltunk… És ha olyan évtizedhez érkezünk, amelyről nekünk vannak sztorijaink, akkor azokat jobban el tudjuk mesélni. Szerintem ez jó arány ebben a műsorban.”
Idén úgy érzem, hogy tökélesen lettek kiosztva a dalok az előadóknak. Ők is mindig elmondták, hogy nagyon örültek, amikor megkapták az adott dalt, úgy érezték, hogy tudnak hozzátenni valamit, hogy volt élményük a dallal vagy az előadóval kapcsolatban. Ez nagyon érződött. Sok telitalálat volt egymás után.
Janza Kata humora is megjelenik a show-ban
Janza Kata nagyon örül annak, hogy felkérték, és boldog, amiért elvállalta a műsort, mert életútja szempontjából is fontos mérföldkövet jelet az új kihívás. „Egész életemben drámai hősnőket játszottam alkatomnál és a hangi adottságaimnál fogva. Én vagyok az a hősnő a zenés darabokban, aki általában este tízre már nincs életben. Az utóbbi években már vágytam arra, hogy a humoromat megmutathassam. Imádok stand-upolni, musicalgálákat vezetni. Sokan nem szeretik az ilyesmit, de én imádok beszélgetni a közönséggel” – mesélte.
Úgy érzi, hogy az utóbbi években már kiderült róla, hogy van humora, de ekkora közönség előtt még nem mutathatta meg ezt az oldalát. A színésznő érezte, hogy a lelkének is jót tesz az új szerepkör, és azóta sorra jönnek a vígjátékok, a vidámabb zenés darabok. Úgy érzi, hogy a Csináljuk a fesztivált! miatt sokan ismerhették meg új oldalát, sőt, még külföldön is megállították magyarok, hogy nem is sejtették, hogy a művésznő ilyen vicces.
„Azóta kaptam hasonló jellegű felkéréseket, ilyen például az Azt beszélik című műsor. Ott híreket kommentálunk, nagyon jó társaságban, szeretjük a műsort” – mesélte.
Szereti Balázs Kári és Korda György jókedvét és munkabírását
Janza Kata imádja a Korda György-Balázs Klári páros jókedvét, mint mesélte, az öltöző fala igen vékony, és mindig hallja, ha megjönnek.
Ahol a Klárika van, ott mindenhol derű lesz, ott kisüt a nap, ezt komolyan mondom! Elképesztő közelről nézni, hogy soha nem fárad el. Minden nehézséget, akadályt jól vesz, soha nem volt nyűgös.
A már 87 éves Korda György munkabírásáról is mesélt egy történetet. Egyszer a nagyon hosszúra nyúlt felvétel közben végre kaptak egy kis szünetet. Klárika már kiszaladt, Gyuri bácsi pedig komótosan elindult. Már majdnem ott volt a stúdió szélén, amikor elkezdték összeterelni a brigádot, hogy valamit fel kell venni.
Én dermedten álltam, és Gyuri bácsi helyében biztos azt mondtam volna, hogy öt lépésre vagyok az öltözőtől, a mosdótól, most már kimegyek... Ő a legnagyobb fegyelmezettséggel visszaült a helyére, és mosolyogva csak annyit mondott, hogy ez nem volt szép tőletek... Akkora alázatot lehet tőlük tanulni! Nem láttam őket nyűgösnek, fáradnak soha, fiatalokat megszégyenítő energiával rendelkeznek. És a kacagás: olyan az öltöző mellettem, mintha diáktanya lenne!
Janza Kata és Bereczki Zoltán között nagy az összhang
Janza Kata szerint Bereczki Zoli és közte igazi csibészes a hangulat, és akkor is nagyon meg tudja nevettetni, amikor épp nem kellene.
Zolival egy volt a színházunk sok éven keresztül. Volt kétszemélyes darabunk is, nagyon jól működik a kémia, így a barátságunk is. A humorunk is hasonló, de nagyon komoly témákról is el tudunk beszélhetni. Úgy ismerjük egymást, mint a tenyerünket.
„Sokan mondják, hogy Zoli milyen szigorú, de úgy éreztem, hogy ebben a műsorban sokkal kevésbé volt az, mint korábban. Sokat szelídült, de az a fantasztikus, hogy attól még nem adja fel az elveit. Ő az, aki tényleg mondja, amit gondol, nem szokott köntörfalazni. El lehet vinni őt a sírásig is egy klassz produkcióval, annyira tudnak rá hatni a dalok. Nyitva van a lelke, a szíve, befogadó, meg lehet győzni, el lehet varázsolni” – mesélte a színésznő.
Szerinte a Csináljuk a fesztivált! összes dala győztes szerzemény, miközben vannak köztünk nagyon eltérőek. „Táncolni szerettem, a Balatonparton, vagy fenn a várban, a Fortunában, én gyakran csak az este végén hagyom el a táncteret. Az Eddát, Neotont is szeretem, az újak közül a Quimbyt, Hiperkarmát, 40Y-t. Operettszíbészként ki gondolná ezt rólam?” – tette fel a kérdés a színésznő, akit a magánéletéről is faggattunk, de nemrég megfogadta, hogy erről nem beszél.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre