Janza Kata új szerepben mutathatja meg magát: „Imádok stand-up-olni”

Szombat este véget ér a Csináljuk a fesztivált! idei évada. Janza Kata elárulta, hogy a korábbi zsűritagokat is nagyon szerette, de amikor négyen vannak, nem hatan, akkor gördülékenyebb az értékelés is.

Janza Kata úgy látja, neki is jót tett a Csináljuk a fesztivált! (Fotó: MTVA)

Kevesebben vagyunk, sokkal jobban hozzá tudunk szólni a produkciókhoz. Amikor még drága Frenreisz Karcsi ott ült az előző évadban, és hatodik zsűritagként kellett megszólalnia, mert valahogy mindig ő maradt a végére és gyakran azzal kezdte, hogy gyakorlatilag mindent elmondtatok előttem, amit én is szerettem volna...

A színésznő szerint nagyon jól kiegészítik egymást a zsűriben, mert mindannyian más korosztályhoz tartoznak: „Gyuri bácsi például pályatársként tud több előadónál csemegékkel szolgálni, olyan időkből, amikor mi Bereczki Zolival még csak kósza gondolatok voltunk… És ha olyan évtizedhez érkezünk, amelyről nekünk vannak sztorijaink, akkor azokat jobban el tudjuk mesélni. Szerintem ez jó arány ebben a műsorban.”

Idén úgy érzem, hogy tökélesen lettek kiosztva a dalok az előadóknak. Ők is mindig elmondták, hogy nagyon örültek, amikor megkapták az adott dalt, úgy érezték, hogy tudnak hozzátenni valamit, hogy volt élményük a dallal vagy az előadóval kapcsolatban. Ez nagyon érződött. Sok telitalálat volt egymás után.

Janza Kata humora is megjelenik a show-ban

Janza Kata nagyon örül annak, hogy felkérték, és boldog, amiért elvállalta a műsort, mert életútja szempontjából is fontos mérföldkövet jelet az új kihívás. „Egész életemben drámai hősnőket játszottam alkatomnál és a hangi adottságaimnál fogva. Én vagyok az a hősnő a zenés darabokban, aki általában este tízre már nincs életben. Az utóbbi években már vágytam arra, hogy a humoromat megmutathassam. Imádok stand-upolni, musicalgálákat vezetni. Sokan nem szeretik az ilyesmit, de én imádok beszélgetni a közönséggel” – mesélte.

Hatvan slágerrel és közel száz sztárfellépővel tér vissza a képernyőre a Csináljuk a fesztivált! (Fotó: MTVA)

Úgy érzi, hogy az utóbbi években már kiderült róla, hogy van humora, de ekkora közönség előtt még nem mutathatta meg ezt az oldalát. A színésznő érezte, hogy a lelkének is jót tesz az új szerepkör, és azóta sorra jönnek a vígjátékok, a vidámabb zenés darabok. Úgy érzi, hogy a Csináljuk a fesztivált! miatt sokan ismerhették meg új oldalát, sőt, még külföldön is megállították magyarok, hogy nem is sejtették, hogy a művésznő ilyen vicces.