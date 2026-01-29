Így van most a Csináljuk a fesztivált! lebetegedett, visszalépett énekese

A Titánnal megnyerte A Dalt 2023-ban a Duna TV-n Szabó Előd, most pedig a Csináljuk a fesztivált!-ban tűnt fel. Ígéretesen kezdett, ám egy koncerten rosszul lett, így vissza kellett lépnie. Helyére az a Gudics Máté ugrott be, aki a Megasztárt nyerte meg korábban.

Szabó Előd most a Család-barát című műsorban jelentkezett be, és mindenkit megnyugtatott, nincs nagy baj: „Ez a kor betegsége. Már néhány éve volt nekem magas vérnyomásom, amit a szervezet megszokott… aztán úgy gondolta, pont koncert közben, hogy most már jó lenne megnyilvánulni. Az orvosokkal közösen úgy döntöttünk, hogy nem folytatom a Csináljuk a fesztivált!, de jó kezekbe került a dal, gratulálok!”

Majdnem ugyanazt tudom elmondani, mint Máté, imádom Charlie-t, szeretem a hangját. Megpróbáltam megfelelni Charlie-nak, de ebben a szakmában azt szokták mondani, hogy az ember magának feleljen meg, és akkor lesz az igazi. De volt egy kis drukk bennem, hogy megfeleljen a közönségnek is

– tette hozzá. Noha a felvételek idején igencsak rosszul volt, immár nincs ok az aggodalomra. „Megy tovább az élet… egy bogyó plusz, mínusz” – summázta.

Jön a Csináljuk a fesztivált! döntője

Gudics Máté tehát Charlie egyik dalával ott van a döntőben, az esélyt pedig Szabó Előd betegsége hozta meg neki. „Sokat teszek érte, hogy a hangom reszelős maradjon. Én rocker vagyok: a Piramis Becsület című dalával kezdtem el a műsort, de ezzel sajnos nem jutottam a középdöntőbe. Előd betegsége miatt én jöttem szóba Charlie Az légy, aki vagy című dalával, jól sikerült, bekerült a döntőbe” – mesélte Gudics Máté a Duna TV-n. Charlie dalait szerinte nem egyszerű elénekelni, de nagy példaképe gyerekkora óta, kívülről tudja az összes dalát.

Előddel a műsor közben kapcsolatban voltunk. Az ő előadása után írtam, hogy gratulálok, és kérdeztem, hogy nem bánja-e, hogy én helyettesítem ebben. Volt egy lelki oldala... Charlie-nak és Elődnek is szerettem volna megfelelni, így volt bennem egy kis félelem.

Szabó Előd a Titánnal 2023-ban lett országosan ismert, akkor nyerték meg A Dalt. A Csináljuk a fesztivált! előző évadában a Limbó-hintó nyert: a műsor szombaton véget ér a Duna TV-n, az újabb évad zenei felhozatala pedig kétség kívül erősre és változatosra sikerült.