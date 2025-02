Korda György és Balázs Klári odaszúrt a tehetségkutatóknak: „Nem kell lemenni kutyába ahhoz, hogy érdekesek legyünk”

Szombat este véget ért a Csináljuk a fesztivált! 4. évada, és kiderült, melyik sláger nyerte a műsor idei szériáját. A döntőben természetesen a zsűri is részt vett, köztük Korda György és Balázs Klári is, nem is akárhogyan. Az énekes házaspár néhány különleges részletet is elárult.