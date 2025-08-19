Bényi Ildikó lánya édesanyja örökébe lép szeptembertől

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a március elején elhunyt tévés legenda lánya édesanyja nyomdokaiba lép. Tótfalusi Fanni folytatja mindazt, amit Bényi Ildikó évtizedeken át: szeptember 1-től ő vezeti a Duna Önök kérték! című műsorát.
A műsorvezető a Magyar Televízió egyik legnépszerűbb arca volt. Bényi Ildikó majd három évtizeden át vezette az Önök kérték! című műsorát, melyet nézők sokasága követett figyelemmel minden hétköznap délelőtt. Ildikó akkor is kamera elé állt, amikor először vívta meg harcát a halálos kórral szemben. A betegsége végül kiújult és január végén már képtelen volt tovább dolgozni. A nézőket onnantól Radványi Dorottya köszöntötte délutánonként, de szeptember 1-től ő is búcsúzik a legendás műsortól. Helyére érkezik Bényi Ildikó lánya Tótfalusi Fanni, áll a Duna legfrissebb közleményében.
Bényi Ildikó gyógyíthatatlan betegség következtében, idén márciusban hunyt el, halálhíre az egész országot megrázta. A mindig sugárzóan kedves televíziós rajongott a gyermekéért, barátnők voltak az anya-lánya kapcsolatuk mellett. Gyakran szervezett közös programokat Tótfalusi Fannival, és nemcsak a tévézés volt közös bennük, hanem a stílusuk, az ízlésük is megegyezett. Szerették egymás ruháit viselni, a műsorvezető pedig folyton a lányával dicsekedett a pályatársainak. Tótfalusi Fanni az elmúlt években az M2 Petőfi csatorna meghatározó műsorvezetője volt. A fiatal médiaszemélyiségre hamarosan új kihívások várnak, ugyanis ősztől ő lesz a műsorvezetője az Önök kérték! adásainak a Duna Televízióban. A fiatal műsorvezető öt év után távozott az M2 Petőfitől.
„Három éve az első forgatásomon jöttem rá arra, hogy a televíziózás, a műsorkészítés, a kamera előtti és mögötti világ az, ami igazán érdekel. Itt szerettem bele ebbe a szakmába, és itt tanultam meg mindent. Először csak cikkeket írtam, utána riporterkedtem, szerkesztettem, kaptunk egy divatmagazint és két és fél éve már én is köszönthettem esténként műsorvezetőként a Petőfi TV nézőit. Hálás vagyok minden lehetőségért, amit itt kaphattam, és minden kollégának, akivel együtt dolgozhattam, és támogattak, mellettem álltak ebben a rendkívül nehéz időszakban – búcsúzott érzelmesen a kollégáitól, majd még hozzátette:
Mindent nagyon köszönök. Nagyon fogtok hiányozni!
„Tótfalusi Fanni átütő személyiségével több mint 5 évig gazdagította a Petőfi Tv csapatát! Mosolya, felkészültsége, energiája áthatotta az Esti Kornél, a Házibuli és a Stiló adásait. Most azonban új feladatok elé néz, ezentúl az Önök kérték című műsorban és a Szerencse Szombatban láthatják majd a nézők” – fogalmazott az M2 Petőfi csatorna
Az Önök kérték! szeptember 1-jétől jelentkezik új részekkel a Dunán, minden hétköznap 15.30-kor.
