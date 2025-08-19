Bényi Ildikó lánya édesanyja örökébe lép szeptembertől

A műsorvezető a Magyar Televízió egyik legnépszerűbb arca volt. Bényi Ildikó majd három évtizeden át vezette az Önök kérték! című műsorát, melyet nézők sokasága követett figyelemmel minden hétköznap délelőtt. Ildikó akkor is kamera elé állt, amikor először vívta meg harcát a halálos kórral szemben. A betegsége végül kiújult és január végén már képtelen volt tovább dolgozni. A nézőket onnantól Radványi Dorottya köszöntötte délutánonként, de szeptember 1-től ő is búcsúzik a legendás műsortól. Helyére érkezik Bényi Ildikó lánya Tótfalusi Fanni, áll a Duna legfrissebb közleményében.

Bényi Ildikó halála után lánya lép a helyére (Fotó: Cseke Csilla)

Bényi Ildikó barátnőként tekintett lányára

Bényi Ildikó gyógyíthatatlan betegség következtében, idén márciusban hunyt el, halálhíre az egész országot megrázta. A mindig sugárzóan kedves televíziós rajongott a gyermekéért, barátnők voltak az anya-lánya kapcsolatuk mellett. Gyakran szervezett közös programokat Tótfalusi Fannival, és nemcsak a tévézés volt közös bennük, hanem a stílusuk, az ízlésük is megegyezett. Szerették egymás ruháit viselni, a műsorvezető pedig folyton a lányával dicsekedett a pályatársainak. Tótfalusi Fanni az elmúlt években az M2 Petőfi csatorna meghatározó műsorvezetője volt. A fiatal médiaszemélyiségre hamarosan új kihívások várnak, ugyanis ősztől ő lesz a műsorvezetője az Önök kérték! adásainak a Duna Televízióban. A fiatal műsorvezető öt év után távozott az M2 Petőfitől.

Tótfalusi Fanni elbúcsúzott a Petőfi TV nézőitől (Fotó: Markovics Gábor)

Tótfalusi Fanni: „Hálás vagyok minden lehetőségért”

„Három éve az első forgatásomon jöttem rá arra, hogy a televíziózás, a műsorkészítés, a kamera előtti és mögötti világ az, ami igazán érdekel. Itt szerettem bele ebbe a szakmába, és itt tanultam meg mindent. Először csak cikkeket írtam, utána riporterkedtem, szerkesztettem, kaptunk egy divatmagazint és két és fél éve már én is köszönthettem esténként műsorvezetőként a Petőfi TV nézőit. Hálás vagyok minden lehetőségért, amit itt kaphattam, és minden kollégának, akivel együtt dolgozhattam, és támogattak, mellettem álltak ebben a rendkívül nehéz időszakban – búcsúzott érzelmesen a kollégáitól, majd még hozzátette:

Mindent nagyon köszönök. Nagyon fogtok hiányozni!

„Tótfalusi Fanni átütő személyiségével több mint 5 évig gazdagította a Petőfi Tv csapatát! Mosolya, felkészültsége, energiája áthatotta az Esti Kornél, a Házibuli és a Stiló adásait. Most azonban új feladatok elé néz, ezentúl az Önök kérték című műsorban és a Szerencse Szombatban láthatják majd a nézők” – fogalmazott az M2 Petőfi csatorna