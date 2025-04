„Ez nem egy új kezdet - ez folytatás” – szem nem marad szárazon Bényi Ildikó lányának szívszorító bejelentésétől

Azt a műsort vezetni, amelynek 1997 óta ő a szeretett arca, hangja, mosolya, jelenléte, életem legnehezebb feladata. Édesanyám pótolhatatlan. Én nem az ő helyére lépek, hanem igyekszem méltó módon őrizni azt, amit hátrahagyott - nemcsak a képernyőn, hanem emberként is. Éppen annyi idős vagyok most, mint ő volt akkor, amikor először köszöntötte a nézőket a kívánságműsorban. Ez a véletlen vagy sorsszerű párhuzam olyan, mintha egy láthatatlan szál futna tovább kettőnk között. Ez most már egy közös történet lesz.