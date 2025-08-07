Óriási húzással robbant be Hal a tortán: Németh Kristóf minden nőt elcsábított!

Két év után visszatért a képernyőre A Hal a tortán, Magyarország egyik kedvenc főzőműsora, ahol a magyar sztárvilág ismertebb szereplői mérkőznek meg egymással minden héten, a legjobb házigazda és szakács szerepéért. A hétfő esti epizódban Németh Kristóf alaposan kitett magáért.

Németh Kristóf mindent megtett, hogy jól sikerüljön az este, amikor ő látta vendégül barátait a Hal a tortán legújabb adásában (Fotó: TV2)

Németh Kristóf Bea asszonynál kezdett

Az idei évadban többek között olyan hírességek ragadnak fakanalat, mint Király Viktor, Till Attila, Emilió, Németh Kristóf, Szabó Kitti, Kanizsai Silka Ágnes, Singh Viki, Dobó Ági, Visváder Tamás, Rácz-Gyuricza Dóra. A műsorvezető Gáspár Bea, aki egyébként korábban erről a TV2 Mokka című reggeli műsorában osztott meg pár mondatot, miközben ínycsiklandozó ételeket főzött a stúdióban, és arról mesélt, hogy igyekszik még több időt szánni arra, hogy az önmegvalósítás útjára léphessen.

A legújabb, csütörtöki epizódban Németh Kristóf látta vendégül a többieket, amit saját bevallása szerint elképesztően várt. Mivel látta, hogy a többiek mennyire izgulnak fordított helyzetben, kíváncsi volt, rá milyen hatással lesz, amikor ő bújhat a szakács szerepébe.

Ennek örömére pedig úgy tűnik, mindent be is vetett. Dobó Ági már az elején leszögezte, hogy szerinte Kristóf hatalmas lendülettel, nagy hanggal, jókedvűen fogja belevetni magát a feladatba és ezzel kapcsolatban nem is tévedett nagyot: Kristóf Bea asszonynál azonnal úriemberként indított, hatalmas virágcsokrot vitt neki, Bea asszony egyenesen elolvadt a kedves gesztustól. Meg is jegyezte, hogy ekkora csokrot még férjurától sem szokott kapni. Hogy a képernyő előtt mit szólt ehhez Győző, nem tudni, Németh Kristóf feleségére viszont ezek alapján jócskán irigykedhetnek a hölgyek.

Németh Kristóf bűvésztrükkel nyűgözte le Dobó Ágit (Fotó: TV2)

Nem Bea asszony az egyetlen

A csütörtök esti epizódban kiderült, Kristóf hogyan próbálta meg lenyűgözni a nemrég hazaköltözött Dobó Ágit. Kristóf ugyanis elárulta, hogy korábban hivatásos bűvész szeretett volna lenni, innen kanyarodott a színészet felé. Hogy mindezt bizonyítsa is, Áginak egy egyszerű, de nagyszerű trükkel hamut „varázsolt” a tenyerébe, amivel az egykori szépségkirálynőt teljesen ámulatba ejtette. A színész által készített étel ugyan már vegyes érzelmeket váltott ki a vendégekből, de alapvetően jó hangulatú estét töltöttek együtt.