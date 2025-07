Mi történt? Dobó Ági azonnal visszaköltözött Magyarországra: Costa Ricának vége!

Ma 1 hete indultunk el Haza! Azóta akklimatizálódtunk, megszeretgettük a Családot, sok-sok barátot, és persze Ők is minket! Az első pár nap furcsa volt, sokszor felébredve azt sem tudtuk hol vagyunk, a hatalmas időeltolódás miatt pedig sokszor azt sem, hogy hány óra... Mára viszont olyan, mintha soha el sem mentünk volna, minden rutinszerű, magától értetődő, Otthon illatú, ízű, érzetű. Csodálatos, még, ha közben valahogyan meg is hasít, hiszen Costa Rica-t is "sajátunkként" szeretjük…