Négy figyelmeztető tünet, ami vastagbélrákra utal

Az Egyesült Államokban új kutatások szerint drasztikusan emelkedik a vastagbélrákos megbetegedések száma a fiatalabb korosztályban – ráadásul a betegség nem mindig jár egyértelmű tünetekkel.

A vastagbélrák számos figyelmeztető tünettel jelentkezik, ezek észlelésekor fontos, hogy azonnal orvoshoz forduljunk. Fotó: Pexels/Olly – Képünk illusztráció

Az Amerikai Ráktársaság adatai alapján a vastagbélrák (CRC) élettartam-kockázata férfiaknál 1 a 24-hez, nőknél 1 a 26-hoz. A betegség a férfiaknál a harmadik, a nőknél a negyedik vezető daganatos halálok, de ha a két nemet együtt vizsgáljuk, a második leggyakoribb rákos halálok az Egyesült Államokban. - írja a Fox News.

A vastagbélrák korai stádiumban sokszor tünetmentes

Az alábbi jeleket a szakértők szerint nem szabad félvállról venni:

1. Székletváltozások

A Colorectal Cancer Alliance (Vastagbélrák Szövetség) szerint a betegség tünetei hasonlíthatnak más problémákhoz, például aranyérhez, fertőzéshez vagy irritábilis bél szindrómához (IBS). A székletürítési szokások megváltozása – például hasmenés, székrekedés, vékony széklet vagy az az érzés, hogy a bél nem ürült ki teljesen – a vastagbélrák jele is lehet.

A Fight Colorectal Cancer nevű betegjogi szervezet szerint a széklet állaga, színe és ürítési gyakorisága számos okból változhat, például étrend, fertőzés vagy gyógyszerek hatására. Ugyanakkor figyelmeztetnek: orvost kell felkeresni, ha a széklet tartósan szokatlan, ha hirtelen székelési inger jelentkezik, de nem tudjuk kontrollálni, ha a széklet fekete, agyagszínű, piros, fehér, vagy nyákot, esetleg gennyet tartalmaz. A nagyon vékony, ceruzaalakú széklet is jelezhet daganatos elzáródást a vastagbélben, bár ezt más, átmeneti és ártalmatlan okok is okozhatják.

2. Hasi fájdalom

A hasban érzett tartós kellemetlenség szintén lehet a vastagbélrák tünete. Ide tartozik a fájdalom, hányinger, görcs, puffadás, vagy az a teltségérzet, ami kevés étel elfogyasztása után is jelentkezik. A Fight CRC kiemeli: a hirtelen jelentkező, erős, „késszúrásszerű” hasi fájdalom esetén azonnal sürgősségi ellátásra van szükség – de még az enyhébb, tartós fájdalmat sem szabad figyelmen kívül hagyni.

3. Végbélvérzés

A székletben, a vécécsészében vagy a toalettpapíron észlelt vér komoly figyelmeztető jel. A Fight CRC hangsúlyozza: bármilyen mennyiségű végbélvérzés kóros, és mielőbb orvosi vizsgálatot igényel. Fontos figyelni arra is, hogy a vér pontosan hol jelenik meg, milyen gyakran fordul elő, és társul-e fájdalom a székletürítéshez.