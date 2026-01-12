Kitálalt a tojásszakértő: így csináld, ez a tökéletes omlett titka

Az omlett a házi konyha egyik alappillére. Ha jól készítik el, könnyű, lágy és tele van finom ízekkel. Bár egy omlett elkészítése elsőre egyszerűnek tűnhet, a tökéletesen puha és krémes állag elérése meglepően nehéz lehet. A túlsütött tojásos étel ugyanis étvágytalan, és az egész fogást unalmassá, kiszáradttá teszi. Eddig azonban és ne tovább: mutatjuk, mi a tökéletes házi omlett titka, hogy a főzés élvezet legyen.

Kiderült, ez a tökéletes omlett titka. Fotó: Pexels

Kiderült, ez a tökéletes omlett titka

Henry O’Connor, tojásszakértő és a Better Eggs alapítója kiemelte ugyanis, hogy a jól felvert tojás, amely csodálatosan könnyű és habos állagot eredményez. Épp ezért rámutatott arra, hogy az elégtelen felverés elég gyakori hiba omlettkészítéskor. Arról pedig nem is beszélve, hogy ebben a szakaszban a legfontosabb a fűszerezés is, hogy az íz az egész ételben egyenletesen érvényesüljön. Ezt követően pedig közepesen alacsony hőfokon kell sütni azt addig, míg a tojás finomag "meg nem dermed". Így lesz ugyanis olyan puha, hogy szinte elolvad a szájban.

A gyors sütés kényelmes lehet, de az állag rovására megy

- közölte O'Connor hozzátéve, olaj helyett jobb, ha vajat használunk:

Olvaszd meg, amíg habos nem lesz, majd öntsd bele a tojásokat. Finoman sercegjen, ne túl hevesen

- árulta el, majd rátért a törtelékre, aminek a kulcsa

A töltelékek kapcsán is fontos tanácsot adott: a mértékletesség a kulcs.

Egy csipet sajt, egy marék friss spenót, néhány pirított gomba vagy egy kevés csípős szósz. Ha túl sok a töltelék, az omlett inkább káosz lesz, nem mestermű

- idézte a szakértőt a Mirror.