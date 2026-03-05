A börtönviselt DK-s óbudai polgármester egy rákos kislányt és családját fogja utcára tenni

Sokkoló esemény rázta meg a III. kerületet. Egy agydaganattal küzdő, kemoterápiás kezelés alatt álló kislányt és családját lakoltatná ki az óbudai önkormányzat. A bérleti szerződést rendkívüli felmondással szüntették meg, a kiköltözésüknek már a határideje is megvan: 2026. április 30., vagyis a családnak alig pár hete van, hogy új életet kezdjenek, valahol máshol. A Budapest, Madzsar József utca 1. szám alatti önkormányzati lakásból ugyanis menniük kell. Az édesanya, Molnár Annamária a Metropolnak elmondta, hogy soha nem volt tartozásuk, a lakást saját költségen felújították, a szerződésüket eddig mindig meg is hosszabbították. Most a börtönviselt DK-s Kiss László által vezetett önkormányzat mégis utcára teszi őket.

Annamária és Anna hősiesen küzd az agydaganat ellen / Forrás: Beküldött

A kemoterápiát kapó agydaganatos kislány nagyon fél

A közjegyzői okiratban ez áll:

A Bérbeadó a lakásbérleti jogviszonyt 2026. április 30. napjával felmondja.

A felmondást az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. adta ki az önkormányzat képviseletében, amelyet Kiss László DK-s polgármester vezet. Kiss Lászlót korrupciós ügyek miatt egy időre le is csukták, és a börtönből irányította a kerületet.

A hivatalos indoklás szerint a család „huzamosabb ideje jelentős mértékben zavarja a lakóközösség nyugalmát”, a lakásból „rendkívül hangos, trágár veszekedés és ordítozás”, „ajtócsapkodás”, „késő esti zajkeltés”, sőt „gyermek sikítása” hallatszik.

Molnár Annamária, az édesanya ezeket mélyen visszautasítja.

Két tinédzser gyerekkel, köztük egy rákos beteg kislánnyal élünk egy 50 négyzetméteres lakásban. Igen, néha összeszólalkoznak a tinédzserek. Néha hangosabban rászólok a lányomra. De ez nem bűn. Nem vagyunk rendbontók.

– nyilatkozta az édesanya a Metropolnak. Hozzátette:

Most a legkisebb lányommal a kemoterápia közepén járunk. A kislányom az életéért küzd.

Vagyis "ajtócsapkodás” és ehhez hasonló indokok állnak szemben egy kemoterápián lévő gyermek valóságával. A család legkisebb gyermeke, Anna ugyanis agydaganattal küzd. Egy évvel ezelőtt, március 2-án műtötték először. Azóta több beavatkozáson esett át, 30 sugárkezelést kapott, jelenleg a kemoterápiás kezelés hatodik ciklusánál tart.

Összesen 8–10 hetet voltunk kórházban. Most a kemoterápia közepén járunk.

– mondta az édesanya. Történetüket korábban a Bors is bemutatta.