„Szégyen, ami Óbudán történik” – újra leszavazták az óvodák megmentését a baloldali képviselők

Az óbudai óvodák ügye a III. kerületi képviselő-testület ülésén újra napirendre került – ám nem azért, mert a városvezetés belátta volna, hogy hibát követett el. Az újraszavazásra azért volt szükség, mert a decemberi döntés jogilag támadható volt eljárási hibák miatt, így Kiss László polgármester és a baloldali többség kénytelen volt ismét elővenni az ügyet.

Óbudán óvodákat akar bezárni a balos vezetés (Fotó: maroke/Shutterstock – Képünk illusztráció)

A végeredmény azonban nem változott: a baloldali képviselők újra megszavazták az óvodák bezárását.

Gyepes Ádám, a Fidesz–KDNP óbudai képviselője Facebook videójában élesen bírálta a döntést:

Ma új esélyt kaptak az ovik, de a baloldali képviselők újra kimutatták a foguk fehérjét. Egyedüliként mi szálltunk harcba ismét az óvodákért – vagyis a szülőkért, a gyerekekért és az óvodapedagógusokért. Kértem a képviselőtársaimat: itt a lehetőség, javítsuk ki a hibát! De a baloldali többség ennek ellenére újra a szülők és a gyerekek ellen döntött. Ez szégyen.

A bezárásokat nemcsak a tényük miatt kritizálják sokan, hanem azért is, mert a baloldali többség minden olyan módosítást lesöpört, amely valódi védelmet adott volna a családoknak.



A testület az óvodák ügyében:

nem rögzítette kötelezően a maximum 20 fős csoportlétszámot

nem vette figyelembe, hogy Óbudán több ezer új lakás épül, ami szakértői becslések szerint ez 6–700 új óvodáskorú gyermek megjelenését hozhatja pár éven belül.

Vagyis miközben most férőhelyeket szüntetnek meg, rövid időn belül éppen hogy óvodahiány alakulhat ki a kerületben.

Mint azt a Metropol korábban megírta, a döntés ellen szülők is szerveződtek, petíció indult, és többen felszólaltak a testületi üléseken is. A tiltakozók szerint nem kaptak valódi válaszokat arra:

hová kerülnek majd a gyerekek

milyen körülmények között folytathatják az óvodát

és hogyan biztosítják a személyes, családias légkört a nagyobb, zsúfoltabb intézményekben.













