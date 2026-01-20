„Szégyen, ami Óbudán történik” – újra leszavazták az óvodák megmentését a baloldali képviselők
Hiába kaptak új esélyt az óbudai óvodák: a baloldali többség ismét nemet mondott a szülők, a gyerekek és az óvodapedagógusok védelmére. Az óvodák ügyéről a testület azért szavazott újra, mert korábban eljárási hibát vétettek, de az eredmény most is ugyanaz lett.
Az óbudai óvodák ügye a III. kerületi képviselő-testület ülésén újra napirendre került – ám nem azért, mert a városvezetés belátta volna, hogy hibát követett el. Az újraszavazásra azért volt szükség, mert a decemberi döntés jogilag támadható volt eljárási hibák miatt, így Kiss László polgármester és a baloldali többség kénytelen volt ismét elővenni az ügyet.
A végeredmény azonban nem változott: a baloldali képviselők újra megszavazták az óvodák bezárását.
Gyepes Ádám, a Fidesz–KDNP óbudai képviselője Facebook videójában élesen bírálta a döntést:
Ma új esélyt kaptak az ovik, de a baloldali képviselők újra kimutatták a foguk fehérjét. Egyedüliként mi szálltunk harcba ismét az óvodákért – vagyis a szülőkért, a gyerekekért és az óvodapedagógusokért. Kértem a képviselőtársaimat: itt a lehetőség, javítsuk ki a hibát! De a baloldali többség ennek ellenére újra a szülők és a gyerekek ellen döntött. Ez szégyen.
A bezárásokat nemcsak a tényük miatt kritizálják sokan, hanem azért is, mert a baloldali többség minden olyan módosítást lesöpört, amely valódi védelmet adott volna a családoknak.
A testület az óvodák ügyében:
- nem rögzítette kötelezően a maximum 20 fős csoportlétszámot
- nem vette figyelembe, hogy Óbudán több ezer új lakás épül, ami szakértői becslések szerint ez 6–700 új óvodáskorú gyermek megjelenését hozhatja pár éven belül.
Vagyis miközben most férőhelyeket szüntetnek meg, rövid időn belül éppen hogy óvodahiány alakulhat ki a kerületben.
Mint azt a Metropol korábban megírta, a döntés ellen szülők is szerveződtek, petíció indult, és többen felszólaltak a testületi üléseken is. A tiltakozók szerint nem kaptak valódi válaszokat arra:
- hová kerülnek majd a gyerekek
- milyen körülmények között folytathatják az óvodát
- és hogyan biztosítják a személyes, családias légkört a nagyobb, zsúfoltabb intézményekben.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre