Nyolc óvodát zárna be a letartóztatásból szabadult ellenzéki polgármester Óbudán - a szülők tombolnak tehetetlenségükben
Sok volt a felháborodott szülő az óbudai Ürömi úti óvoda hétfő esti lakossági fórumán, ahol az óvodabezárásokról tárgyaltak. Óbudán a városvezetés most kibújik a felelőség alól, a Fidesz szerint a döntés családok százait sodorja a bizonytalanságba.
Óbudán feszült hangulatban zajlott hétfő este a lakossági fórum, ahol a Kiss László vezette óbudai önkormányzat óvodabezárási terveit ismertették. A koncepció értelmében nyolc intézmény is bezárhatja kapuit, köztük az Ürömi úti óvoda tagintézményei, amelyet a szülők különösen védenének.
Megtudtuk: a fórumon sem a polgármester, sem a balos képviselők nem jelentek meg, a tájékoztatást az önkormányzat oktatási osztályvezetője tartotta. Ő elmondása szerint mindössze fél éve dolgozik a kerületben, az intézmények múltját és problémáit nem ismeri. Ez tovább fokozta a jelenlévők felháborodását.
A helyszínen a szülők sorra hozták fel azokat a példákat, amelyek szerintük bizonyítják, hogy az önkormányzat tudatosan „leépítette” az óvodát.
Évek óta azon dolgoznak, hogy kiürüljön az épület. Gyerekeket irányítottak át más intézményekbe, az óvoda állagát pedig hagyták leromlani
– fogalmazott egy édesanya, akinek a nagy gyerekei is ide jártak óvodába.
Megdöbbentő dolgok is kiderültek a lakossági fórumon: előfordult, hogy a szülők saját költségen vásároltak játékokat és olyan is, hogy kalákában takarították az udvart, mert annyira elhanyagolta a fenntartó.
A Fidesz–KDNP frakció egységesen elutasítja az óbudai óvodák bezárását.
Mint azt a Metropol már megírta, Óbuda balos polgármestere költségracionalizálásra hivatkozik és 8 óvoda bezárására készül, a helyiek szerint azonban a háttérben magánóvoda érdekei sejlenek fel.
Nem óvodák bezárásával oldanám meg a helyzetet. Ahol kevesebb a gyermek, ott csökkentett üzemmód a megoldás, nem pedig a drasztikus megszüntetés. Bezárni könnyű, felelősséget vállalni nehéz!
– nyilatkozta Kozma János, a Fidesz óbudai önkormányzati képviselője.
Kozma szerint az önkormányzat inkább táblákat szed le az óvodákról, mintsem valódi megoldást keresne.
Ha tehetném, takarékosabban, de a közösség érdekét szem előtt tartva oldanám meg. Mi, a Fidesz-frakció egységesen nemmel szavaztunk.
A képviselő személyes példát is hozott a rendszer abszurditására: Bemegyek a gyerekem csoportjába, és minden ágy szorosan egymás mellett van. Most azt mondják, hogy 66 százalék a kihasználtság, de a gyakorlatban tele van a csoport. Az egyik testvér majd ide, a másik oda járna – ez a gyerekeknek lelki teher
Gyepes Ádám, a kerület fideszes képviselője – és maga is édesapa – helyi konzultációt indított az óvodabezárások ellen.
Mindannyian tudjuk, hogy a gyermeklétszám-csökkenés probléma, de a megoldás nem az intézmény bezárása. Mi megengedhetjük magunknak, hogy ne a megszorítás legyen az első, hanem a családok támogatása
- érvelt az önkormányzati ülésen Gyepes.
A képviselő szerint a csoportlétszámok már most is túl magasak, ezért javasolta, hogy állapítsák meg 20 főben az óvodai csoportok felső határát.
Óbudán pont ott akarnak bezárni önkormányzati óvodákat, ahol magánovi működik
A Kiss László-féle városvezetés költségracionalizálásra hivatkozik, a szülők szerint viszont magánóvodai érdekek is húzódhatnak a háttérben.Brutális óvodabezárási hullám jön, miközben több városrész óvoda nélkül maradna. Ez nem racionalizálás, hanem leépítés –mondják. A szeptemberi bizottsági ülésen a bezárások előkészítését már elfogadták, a végső döntés decemberben várható. Addig a helyiek petícióval és konzultációval próbálják megakadályozni a terveket.
