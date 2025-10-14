Nyolc óvodát zárna be a letartóztatásból szabadult ellenzéki polgármester Óbudán - a szülők tombolnak tehetetlenségükben

Óbudán feszült hangulatban zajlott hétfő este a lakossági fórum, ahol a Kiss László vezette óbudai önkormányzat óvodabezárási terveit ismertették. A koncepció értelmében nyolc intézmény is bezárhatja kapuit, köztük az Ürömi úti óvoda tagintézményei, amelyet a szülők különösen védenének.

Óbudán több óvodát be akar zárni a balos vezetés Fotó (illusztráció): maroke/Shutterstock

Megtudtuk: a fórumon sem a polgármester, sem a balos képviselők nem jelentek meg, a tájékoztatást az önkormányzat oktatási osztályvezetője tartotta. Ő elmondása szerint mindössze fél éve dolgozik a kerületben, az intézmények múltját és problémáit nem ismeri. Ez tovább fokozta a jelenlévők felháborodását.

A helyszínen a szülők sorra hozták fel azokat a példákat, amelyek szerintük bizonyítják, hogy az önkormányzat tudatosan „leépítette” az óvodát.

Évek óta azon dolgoznak, hogy kiürüljön az épület. Gyerekeket irányítottak át más intézményekbe, az óvoda állagát pedig hagyták leromlani

– fogalmazott egy édesanya, akinek a nagy gyerekei is ide jártak óvodába.

Megdöbbentő dolgok is kiderültek a lakossági fórumon: előfordult, hogy a szülők saját költségen vásároltak játékokat és olyan is, hogy kalákában takarították az udvart, mert annyira elhanyagolta a fenntartó.

A Fidesz–KDNP frakció egységesen elutasítja az óbudai óvodák bezárását.

Mint azt a Metropol már megírta, Óbuda balos polgármestere költségracionalizálásra hivatkozik és 8 óvoda bezárására készül, a helyiek szerint azonban a háttérben magánóvoda érdekei sejlenek fel.

Nem óvodák bezárásával oldanám meg a helyzetet. Ahol kevesebb a gyermek, ott csökkentett üzemmód a megoldás, nem pedig a drasztikus megszüntetés. Bezárni könnyű, felelősséget vállalni nehéz!

– nyilatkozta Kozma János, a Fidesz óbudai önkormányzati képviselője.

Kozma szerint az önkormányzat inkább táblákat szed le az óvodákról, mintsem valódi megoldást keresne.

Ha tehetném, takarékosabban, de a közösség érdekét szem előtt tartva oldanám meg. Mi, a Fidesz-frakció egységesen nemmel szavaztunk.

Kozma János szerint ha gyerekekről van szó nem lehet statisztikára hivatkozni Fotó: Kozma János

A képviselő személyes példát is hozott a rendszer abszurditására: Bemegyek a gyerekem csoportjába, és minden ágy szorosan egymás mellett van. Most azt mondják, hogy 66 százalék a kihasználtság, de a gyakorlatban tele van a csoport. Az egyik testvér majd ide, a másik oda járna – ez a gyerekeknek lelki teher

Gyepes Ádám, a kerület fideszes képviselője – és maga is édesapa – helyi konzultációt indított az óvodabezárások ellen.

Mindannyian tudjuk, hogy a gyermeklétszám-csökkenés probléma, de a megoldás nem az intézmény bezárása. Mi megengedhetjük magunknak, hogy ne a megszorítás legyen az első, hanem a családok támogatása

- érvelt az önkormányzati ülésen Gyepes.

A képviselő szerint a csoportlétszámok már most is túl magasak, ezért javasolta, hogy állapítsák meg 20 főben az óvodai csoportok felső határát.