„Bezárni könnyű, felelősséget vállalni nehéz” – óvodákat számolna fel Óbuda baloldali vezetése

A helyi anyukás Facebook-csoportokban a napokban ez a téma. A helyiek körében egyre erősebb a gyanú: a háttérben magánóvoda-érdekek mozgatják a szálakat.

Ha az Ürömi úti óvoda megszűnik, akkor nem marad semmilyen intézmény a térségben. Ez komoly gond, mert így szülők százai kerülnek lehetetlen helyzetbe. Én is meggondolnám, hogy messze viszem-e vagy inkább akkor választok egy közelebbi, fizetőset

– fogalmazott egy szülő.

Sok szülők szerint gyanúsak ezek az összefüggések. Úgy vélik, hogy nem véletlenül került a listára az Ürömi úti és a Vizaorgona utcai, azon belül is a Bárczi tagóvoda.

Pont ott akarnak megszüntetni intézményt, ahol nemrég egy hatalmas, emeletes magánóvoda nyílt. Ez nagyon érdekes… Nem hisszük, hogy véletlen lenne

– fogalmazott egy felháborodott szülő.

A helyiek körében terjedő gyanú szerint a bezárások nem pusztán költségracionalizálásról szólnak, hanem arról is, hogy a környéken működő magánintézmények jól járjanak. Többen azt állítják, hogy az érintett magánóvoda Kiss László polgármester hozzátartozói köréhez köthető.

Ahogy a leépítések zajlottak, ezek az intézmények kezdtek telítődni. Most meg két közeli állami óvodát zárnának be. Ez túl nagy egybeesés

– mondják a szülők.

Az óbudai óvodák jövőjéről december 15-én dönt a baloldali vezetés. Ha átmegy az előterjesztés, több száz kisgyermek és család élete borulhat fel egyik napról a másikra.