„Bezárni könnyű, felelősséget vállalni nehéz” – óvodákat számolna fel Óbuda baloldali vezetése

Kiss László néhány hónapja még letartóztatásban volt, most pedig nyolc óvodát készül bezáratni. Óbuda balos polgármestere költségracionalizálásra hivatkozik, a helyiek szerint azonban a háttérben magánóvoda érdekei sejlenek fel.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.04. 05:00
Óbuda önkormányzat óvoda Kiss László bezárás

Óbuda brutális óvodabezárási hullámra készül. A döntés nyomán a csoportlétszámok az egekbe szökhetnek, miközben több kerületrész teljesen óvoda nélkül maradna. A Fidesz frakció egységesen ellenezte a javaslatot, ami családok százait lehetetlen helyzetbe kényszerítené. A szeptember 23-i bizottsági ülésen már elindították az előkészítést, elfogadták az előkészítő folyamatot, a végső szavazás decemberben lesz.

Óbuda
Óbuda balos vezetése nyolc óvodát zárna be / Fotó (illusztráció): maroke/Shutterstock

Kozma János, a Fidesz óbudai képviselője lapunk kérdésére élesen bírálta a tervet.

Kerületi önkormányzati képviselőként én nem óvodák bezárásával oldanám meg a kialakult helyzetet! Ahol kevesebb a gyermek, ott csökkentett üzemmód a megoldás, nem pedig a drasztikus megszüntetés. Bezárni könnyű, felelősséget vállalni nehéz!

– mondta

Kozma János szerint a vezetés inkább táblákat szed le az óvodákról, mintsem hogy valódi megoldást találjon.

Én ha tehetném, takarékosabban, de a közösség érdekét szem előtt tartva oldanám meg. Mi, a Fidesz-frakció egységesen nemmel szavaztunk.

 – hangsúlyozta. 

kozma
Kozma János szerint elfogadhatatlan az óvodák bezárása / Fotó: Kozma János

Kozma János egy személyes példával világított rá az abszurditásra:

Bemegyek a gyerekem csoportjába, és amikor ott alszanak, minden ágy szorosan ki van pakolva. Nem tudok 20 meg 25 számban matekolni, hanem azt látom, hogy tele van a csoport. Most azt mondják, hogy 66 százalék a kihasználtság, de ha 99 lenne, akkor azt mondanánk, hogy túlzsúfoltak. Nem lehet ezt így kipatikázni! Az egyik testvér majd ide, a másik oda járna – ez a gyerekeknek lelki teher.

Gyepes Ádám képviselő is édesapaként szólt a vezetéshez az önkormányzati ülésen.

Mindannyian tudjuk, hogy a gyermeklétszám-csökkenés fennálló probléma, de a megoldás nem az intézmény bezárása, hanem egy átgondolt, racionálisabb megoldás keresése. Mi itt Óbudán megengedhetjük magunknak, hogy ne megszorítás legyen az első, hanem a családok támogatása. Ezért javaslom: állapítsuk meg 20 főben az óvodai csoportok felső határát! 

– mondta.


Óbuda: pont ott zárnak be óvodákat, ahol egy drága magánovi működik. Véletlen lenne?
 

Amióta nyilvánosságra kerültek ezek a tervek, a helyiek egyre dühösebbek. Szerintük a körzetek összevonása és az óvodák megszűnése káoszhoz vezetne.

Ha Csillaghegy nyugati felén megszűnik az óvoda, a szülők a HÉV-en túli oldalra kényszerülnének hordani a gyerekeket, csúcsidőben ez szinte lehetetlen küldetés!

– fakadt ki egy óbudai édesanya.

A jelenlegi kisebb körzetek helyett bődületes méretű körzeteket hoznának létre. Könnyen előfordulhat, hogy Békásmegyer egyik végéből a másik végébe kellene a gyereket vinni, teljesen értelmetlen és embertelen megoldás

– mondta egy másik szülő.

A helyi anyukás Facebook-csoportokban a napokban ez a téma. A helyiek körében egyre erősebb a gyanú: a háttérben magánóvoda-érdekek mozgatják a szálakat.

Ha az Ürömi úti óvoda megszűnik, akkor nem marad semmilyen intézmény a térségben. Ez komoly gond, mert így szülők százai kerülnek lehetetlen helyzetbe. Én is meggondolnám, hogy messze viszem-e vagy inkább akkor választok egy közelebbi, fizetőset

 – fogalmazott egy szülő.

Sok szülők szerint gyanúsak ezek az összefüggések. Úgy vélik, hogy nem véletlenül került a listára az Ürömi úti és a Vizaorgona utcai, azon belül is a Bárczi tagóvoda.

Pont ott akarnak megszüntetni intézményt, ahol nemrég egy hatalmas, emeletes magánóvoda nyílt. Ez nagyon érdekes… Nem hisszük, hogy véletlen lenne

 – fogalmazott egy felháborodott szülő.

A helyiek körében terjedő gyanú szerint a bezárások nem pusztán költségracionalizálásról szólnak, hanem arról is, hogy a környéken működő magánintézmények jól járjanak. Többen azt állítják, hogy az érintett magánóvoda Kiss László polgármester hozzátartozói köréhez köthető.

Ahogy a leépítések zajlottak, ezek az intézmények kezdtek telítődni. Most meg két közeli állami óvodát zárnának be. Ez túl nagy egybeesés

– mondják a szülők.

Az óbudai óvodák jövőjéről december 15-én dönt a baloldali vezetés. Ha átmegy az előterjesztés, több száz kisgyermek és család élete borulhat fel egyik napról a másikra. 

 

