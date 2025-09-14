Kiss László pénztárcája szépen dagadt, miközben fejetlenség van Óbudán

Döbbenetes számok derültek ki a börtönből kikerült baloldali óbudai polgármester hivatali vesztegetése kapcsán. Kiss László irreálisan meggazdagodott a fiktív szerződéseknek és visszautalásoknak köszönhetően, miközben Óbuda állapota folyamatosan romlik.
Kiss László baloldali polgármester hivatali vesztegetés vádja miatt került kényszerintézkedés alá, a konkrét ügyleteibe azonban csak nemrég kaphattunk betekintést. Ahogy a Mandiner is megírta, a kihallgatási jegyzőkönyv súlyos milliókat, fiktív szerződéseket és visszaosztásokat tárt fel. Mindeközben Óbudán továbbra is nagy a fejetlenség, a kerület Fidesz frakciója kénytelen önerőből, sokszor saját fizetéséből helyrehozni a problémákat, miközben felhívják a lakosok figyelmét Kiss László alkalmatlanságára.
Kiss László baloldali polgármestert hivatali vesztegetés vádjával tartóztatták le és vitték börtönbe. Mindamellett, hogy a börtönben továbbra is kapta illetményét, a kihallgatási jegyzőkönyv elképesztő részleteket tárt fel. Ezek mögött az összegek mögött fiktív szerződések, visszaosztogatások is állnak.
Íme az ügyészség által gyanúsnak ítélt részletek;
Az ügyészség álláspontja szerint ezekkel a bűncselekményekkel Kiss László összesen 18,1 millió forinttal gazdagodott.
És hogy mi történik mindeközben a kerületben? A kerület baloldali vezetése képtelen minőségi többséget alkotni, az alpolgármesterek folyamatosan egymásra tolják a feladatokat, miközben a kerület zöldterületei, közútjai a rendszerváltás korát idézik.
Miután Kiss Lászlót letartóztatták, a kerületi önkormányzat gyakorlatilag megszűnt működni. Az alpolgármesterekről kiderült, hogy alkalmatlanok és nem is szeretnének munkát végezni. A kerület olyan elhanyagolt állapotba került, amelyre a rendszerváltás óta nem volt példa. Azt gondoltuk, ha kiengedik, lesz változás, de minden maradt a régiben. Az alpolgármesterek és Kiss László kiskirályként próbálnak működni, több hatalmi centrum alakult ki az önkormányzaton belül, nem látják el az alapvető feladatokat sem, hanem egymással veszekednek.
- nyilatkozta lapunknak Puskás Péter, a Fidesz-KDNP 3. kerületi önkormányzati képviselője. Külön felhívta a figyelmet arra is, hogy a kerületi fideszesek sokszor egyéni tiszteletdíjukból fizetik a kátyúzást vagy a fűnyírást ellátó cégeket, a közösségi felületeiken pedig folyamatosan próbálják hangoztatni az álláspontjukat, hiszen a testületi üléseken még erre sem kapnak lehetőséget.
Kétféle testületi ülés létezik, a rendes és rendkívüli. A rendkívüli ülésen nem lehet kérdést föltenni, ők azzal operálnak, hogy az ülés nagy részét rendkívülivé teszik, vagyis ilyenkor nem tehetünk fel kérdést. Olyan napirendeknél, ami az adott témát legalább részben érinti, próbáltunk kitérni a problémákra, de ilyenkor sokszor megvonják tőlünk a szót, mondván, hogy ez már nem a napirendi pont része.
- fogalmaz Puskás Péter.
A Fidesz frakció továbbra is azon az állásponton van, hogy Kiss László lemondása már rég esedékes. Ennyi rejtett millióval és ilyen látványos semmittevéssel több mint eleget tett, hogy elveszítse az óbudai lakosok bizalmát.
