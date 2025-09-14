Kiss László pénztárcája szépen dagadt, miközben fejetlenség van Óbudán

Kiss László baloldali polgármester hivatali vesztegetés vádja miatt került kényszerintézkedés alá, a konkrét ügyleteibe azonban csak nemrég kaphattunk betekintést. Ahogy a Mandiner is megírta, a kihallgatási jegyzőkönyv súlyos milliókat, fiktív szerződéseket és visszaosztásokat tárt fel. Mindeközben Óbudán továbbra is nagy a fejetlenség, a kerület Fidesz frakciója kénytelen önerőből, sokszor saját fizetéséből helyrehozni a problémákat, miközben felhívják a lakosok figyelmét Kiss László alkalmatlanságára.

Kiss László irreálisan meggazdagodott, miközben Óbuda folyamatosan romlik. Fotó: Hatlaczki Balázs / PS

Kiss László összesen 18,1 millió forinttal gazdagodott, miközben a kerület szenved

Kiss László baloldali polgármestert hivatali vesztegetés vádjával tartóztatták le és vitték börtönbe. Mindamellett, hogy a börtönben továbbra is kapta illetményét, a kihallgatási jegyzőkönyv elképesztő részleteket tárt fel. Ezek mögött az összegek mögött fiktív szerződések, visszaosztogatások is állnak.

Íme az ügyészség által gyanúsnak ítélt részletek;

az Óbudai Újsággal kapcsolatos 71,2 millió forint értékű szerződés, amely miatt 6,6 millió forintot adtak át Kiss Lászlónak a 2020-as és a 2021-es években

értékű szerződés, amely miatt adtak át Kiss Lászlónak a 2020-as és a 2021-es években a reprezentációs termékekre, molinókra, nyomdai szolgáltatásokra vonatkozó 121 millió forint értékű szerződés. A jegyzőkönyv szerint a beszerzések minden esetben megvalósultak, de 2020 és 2024 között 4,2 millió forintot visszaosztottak az óbudai polgármesternek, és még egyszer ugyanennyit egy másik személynek

értékű szerződés. A jegyzőkönyv szerint a beszerzések minden esetben megvalósultak, de 2020 és 2024 között az óbudai polgármesternek, és még egyszer ugyanennyit egy másik személynek bizonyos feladatokra úgy szerződtek fiktív szerződésekkel, hogy a pénz 90 százalékát vissza kellett juttatni, a munkát pedig a vállalkozó alkalmazottai, vagy az önkormányzat dolgozói végezték el

a munkát pedig a vállalkozó alkalmazottai, vagy az önkormányzat dolgozói végezték el egy másik szerződés termékbeszerzésről és egyéb szolgáltatások megrendeléséről (nyomdai, plakát, molinó) szólt 57 millió forint értékben, ebből a hatóságok szerint 3,3 millió forint jutott vissza Kiss Lászlóhoz. (És további 3,3 millió forint egy másik személyhez.)

szólt értékben, ebből a hatóságok szerint forint jutott vissza Kiss Lászlóhoz. (És további 3,3 millió forint egy másik személyhez.) parkfenntartási szerződést is kötöttek több százmillió forint értékben

Az ügyészség álláspontja szerint ezekkel a bűncselekményekkel Kiss László összesen 18,1 millió forinttal gazdagodott.

És hogy mi történik mindeközben a kerületben? A kerület baloldali vezetése képtelen minőségi többséget alkotni, az alpolgármesterek folyamatosan egymásra tolják a feladatokat, miközben a kerület zöldterületei, közútjai a rendszerváltás korát idézik.

Miután Kiss Lászlót letartóztatták, a kerületi önkormányzat gyakorlatilag megszűnt működni. Az alpolgármesterekről kiderült, hogy alkalmatlanok és nem is szeretnének munkát végezni. A kerület olyan elhanyagolt állapotba került, amelyre a rendszerváltás óta nem volt példa. Azt gondoltuk, ha kiengedik, lesz változás, de minden maradt a régiben. Az alpolgármesterek és Kiss László kiskirályként próbálnak működni, több hatalmi centrum alakult ki az önkormányzaton belül, nem látják el az alapvető feladatokat sem, hanem egymással veszekednek.

- nyilatkozta lapunknak Puskás Péter, a Fidesz-KDNP 3. kerületi önkormányzati képviselője. Külön felhívta a figyelmet arra is, hogy a kerületi fideszesek sokszor egyéni tiszteletdíjukból fizetik a kátyúzást vagy a fűnyírást ellátó cégeket, a közösségi felületeiken pedig folyamatosan próbálják hangoztatni az álláspontjukat, hiszen a testületi üléseken még erre sem kapnak lehetőséget.

Kétféle testületi ülés létezik, a rendes és rendkívüli. A rendkívüli ülésen nem lehet kérdést föltenni, ők azzal operálnak, hogy az ülés nagy részét rendkívülivé teszik, vagyis ilyenkor nem tehetünk fel kérdést. Olyan napirendeknél, ami az adott témát legalább részben érinti, próbáltunk kitérni a problémákra, de ilyenkor sokszor megvonják tőlünk a szót, mondván, hogy ez már nem a napirendi pont része.

- fogalmaz Puskás Péter.