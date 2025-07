Szembeszállt Kiss Lászlóval, ez lett a veszte

Sokakhoz hasonlóan Attila is felháborítónak tartja, hogy Kiss László a hivatali vesztegetés utáni büntetése alatt nem mondott le, sőt, a börtönben továbbra is kapta illetményét. Attila párhuzamként említette, hogy Czeglédy Gergő rögtön le tudott mondani a mandátumáról, miután börtönbe került, így Kiss László is jobban tenné, ha hasonlóan cselekedne.

Ehhez képest a baloldali polgármester továbbra is folytatja semmittevését a kerületben, miközben kritikán aluli módon bánik a képviselőtársaival.

Úgy beszél a képviselőtársaival, mint a kapcaronggyal, gyakran föl is veszik őt videóra, sokszor előfordul, hogy üvölt a képviselőtársaival. Én mindenhova írom, hogy azonnali hatállyal mondjon le, mert alkalmatlan.

- fogalmaz Nagy Attila.

Attila fiának volt egy balesete is. A III. kerület egyik területén történt, leesett egy olyan építményről, amely engedély nélkül létesült. A fiú felkarcsonttörést szenvedett, Attila eljárást kezdeményezett a kerület ellen. Az ügyet három éve folyamatosan ide-oda delegálja egymásnak a főváros és a III. kerület.