Lemondott a börtönben ülő Czeglédy Gergő alpolgármester

Forrnak az indulatok

Óbudán további feszültségeket keltett, amikor kiderült, hogy Burghard Attila, az MSZP kerületi pártvezetője kerülhet az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. élére. Burghard korábban a korrupciós botrányokba keveredett és jelenleg is letartóztatásban lévő Czeglédy Gergőt váltotta a pártvezetésben. Most pedig a kerület teljes vagyonának kezelése kerülhet a kezébe, amit sokan úgy értékelnek, mint a korábbi korrupciós hálózat továbbélését. Az ellenérzések felerősödtek, mivel Óbuda működésképtelensége már most is súlyos következményekkel jár: Kiss László polgármester börtönben van, több önkormányzati vezető előzetes letartóztatásban, az ügyintézés akadozik, és a közterületek rendezetlenek. Az ingatlanokat törvényen kívüliek foglalják el, miközben az önkormányzat tehetetlen.