"Megkezdődött a visszaszámlálás" - már nincs remény a bohócdoktornak, de még így is csak támadják

Ádám halálos beteg. Az élet nagy kihívások elé állította. Megpróbál felülkerekedni a problémákon. Küzd, és közben a támadások sorával is szembe kell néznie. Az orvosok szerint nagyon kicsi az esélye annak, hogy Ádám megéli az öregkort. Az egyetlen reménye a tüdőtranszplantáció lett volna a túlélésre, de a sors közbeszólt, és az utolsó mentsvára is szertefoszlott. Szembesülnie kellett a szomorú valósággal, hogy soha nem kaphat új tüdőt. Végleg elutasították a kérelmét a kísérőbetegségek miatt. Ádám életében megkezdődtek a visszaszámlálás napjai.

Ádám a bohócdoktor halálos beteg. Az élet nagy kihívások elé állította. Megpróbál felülkerekedni a problémákon. Küzd, és közben a támadások sorával is szembe kell néznie Fotó: Faludi Koppány

Ádám a bohócdoktor kétségbe van esve

Kovács István Ádám élete 2010-ben változott meg. Egy építkezésen dolgozott, amikor vért köhögött fel. Tüdejében daganatot találtak, azonban csak a műtét során szembesültek az orvosok azzal, hogy, nem daganata van a férfinak, hanem légmelle. Az életmentő műtét során tüdeje összeomlott, és az alsó tüdőlebenyt, és öt oldalbordájának a felét, így a hátának egy részét is el kellett távolítani. Azóta a tüdejének csak a 17 százaléka működik, és mindennapjait csak oxigénpalackkal az oldalán tudja élni. Állandó légzéstámogatásra szorul. Ennek ellenére mégis támadások sora éri a beteg embert.

Rám írtak tegnap, hogy kamu beteg vagyok és kéregetek. Bár csak az lennék, és ne érezném minden nap, hogy megfulladok. Így is megyek és küzdök, mert a halál sincs ingyen

– sóhajt fel Kovács István Ádám, aki nagyon el van keseredve az ellenségeskedő emberek miatt.

Jobb lenne és könnyebb lenne, ha vége lenne. Főleg ilyenkor, amikor csak támadást kapok leginkább. Köszönöm azoknak, akik segítenek és kérlek, ne haragudjatok, de nehéz és már nem bírom tovább. Csak annyira kérek segítséget, hogy picit leálljak a munkába és koncentrálhassak végre magamra. Nélkületek már feladtam volna a harcot a kilátástalan helyzetemben. A vége felé járok és nem megy segítség nélkül

–folytatja a csupaszív ember, aki eddig másokon segített, most azonban ő szorul segítségre, és bízik abban, hogy az emberek meghallják a segélykiáltását.