„Marika egy csupaszív, pótolhatatlan kincs” – gyászolják a nyíregyháziak szeretett ismerősüket, az asszonyt elgázolták

Szomorú tragédia nyomai láthatók Nyíregyházán a Pazonyi úton: ugyanis elgázoltak egy idős asszonyt. A nénit a helyiek csak Marika néniként emlegették, súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba. Azonban olyan súlyos sérülései voltak, hogy nem tudták már megmenteni az életét. A nénit egy motoros gázolta el, a szemtanúk beszámolói szerint a motoron ketten utaztak, és az eset után mindketten sokkos állapotba kerültek – írja a Bors.

A nénit azonnal kórházba szállították, de életét vesztette – Fotó: Illusztráció, OMSZ

– Tele volt rendőrrel az egész környék, meg a mentők is kint voltak. Szegény néninek ott hevert a holmija az út közepén, vélhetően több métert repült. Azt mesélték, hogy a motoros meg az utas is lezuhantak a gépről, és bár megsérültek, de ők is sokkos állapotban voltak a történtek után – mesélte a lapnak egy helyi férfi. Hozzátette, hogy úgy tudja, hogy a nyugdíjas a helyszíntől nem messze lakott.

A városban sokan ismerték az idős asszonyt, akit most megrendülten gyászolnak:

Szegény Marika valószínűleg csak át akart menni a másik oldalra, de a motoros már nem tudott megállni. Teljesen összeroppantunk, amikor megtudtuk, mi történt vele. Marika egy csupaszív, pótolhatatlan kincs, többeknek valósággal a második anyukája volt

– mesélte egy helyi lakos. Hozzátette: nem ez volt az első baleset ezen az útszakaszon, szerinte elég veszélyes átjutni egyik oldalról a másikra.

– Az a szakasz nem éppen veszélytelen, ugyanis nincs zebra. Messzebb ugyan van, de ahhoz tovább kell gyalogolni, így rengetegen inkább átszaladnak. Ez pedig egyáltalán nem egyszerű, mert az út valójában a 4-es főúttal egyben lévő szakasz – magyarázta a férfi, majd hozzátette: többen javasolták már, hogy fessenek itt fel egy zebrát.

Egy nyugdíjasnak hosszú séta az, hogy elmenjen a zebráig, viszont átmenni az úton sem veszélytelen. Nagyon szörnyű dolog, hogy most egy életet követelt ez a rész

– szögezte le.

A Szon úgy tudja, hogy a motoros és az utasa is könnyebb sérüléseket szenvedett, a rendőség pedig vizsgálja az ügyet.