Vonat elől rántotta vissza Lilla a fiatal lányt - dráma Pestszentimrén

Fülhallgatóval a fején, telefonját nézve haladt át a veszélyes vasúti átjárón egy fiatal nő, aki egy hőstettnek köszönheti az életét. Az arra járó Lilla észrevette, amint a lány lelép a vonat elé és az utolsó másodpercben visszarántotta, ezzel megmentve az életét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.08. 19:45
A hősök köztünk járnak. Egy apró figyelmetlenség akár az ember életébe is kerülhet. A vonat elől rántotta vissza Lilla a figyelmetlen fiatalt, aki a 18. kerületben lépett a vonat elé.

Lilla
Lilla egy fiatal nő életét mentette meg Pestszentimrén Fotó: olvasói fotó

Életet mentett Lilla

Lilla, miután hazaért, még szinte sokkhatás alatt állva mesélte el édesanyjának a történteket. Hazafelé igyekezett, amikor a Nagykőrösi úton, egy étteremnél át szeretett volna kelni az úttesten. Ez egy különösen veszélyes kereszteződés. Pestszentimre központjában az úttesttel párhuzamosan halad a vasúti vágány, ami a Nyugati pályaudvar felé futó vonal, illetve a lajosmizsei vasútvonal része.

A lámpa piros volt. Észrevette, hogy egy vele egykorú nő, fülhallgatóval a fején, a telefonját bámulva, a tiltást nem vette figyelembe, és rálépett a sínre. A lányom ekkor szerencsére mögötte volt egy lépéssel, odaugrott és lerántotta a sínekről. Ezzel megmentette az életét, mert néhány másodperccel később már egy vonat száguldott el előttük

 - mondja rémülten Komlósyné Kovács Erika, a hős Lilla édesanyja, aki azt is hozzátette, hogy a szerencsésen végződött eset után mindkét lány percekig remegett. A megmentett fiatal nem győzött hálálkodni, hogy Lilla megmentette az életét. Az édesanya nagyon örül, hogy szerencsésen zárult a kis híján végzetes esemény. 

Ez egy nagyon veszélyes vasúti átjáró, mert egyszerre több jelzőberendezésre is figyelni kell. A gyalogosok átkelését jelzőlámpa segíti, és amennyiben vonat érkezik a síneken, arra egy vasúti jelzőlámpa hívja fel a figyelmet. Elég egy kis figyelmetlenség, és már kész a baj. Ezen a vonalon több helyen van gyalogos átkelő, de szinte mindenhol van úgynevezett csiga is, ami meggátolja, hogy a gyalogosok figyelmetlenül a sínekre lépjenek. Itt azonban sajnos nincs

– folytatja az édesanya, aki szerint ezzel a biztonsági berendezéssel elejét lehetne venni a baleseteknek, még mielőtt halálos baleset történik.

 

