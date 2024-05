Eddig 16 ezer idős életét mentette meg a Gondosóra-program

A Gondosóra-program egy Magyarország Kormánya által indított, ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás. Célja, hogy az idősek szükség esetén egyetlen gombnyomással jelezni tudják segítségkérési szándékukat. A 65 év felett alanyi jogon, bárki számára hozzáférhető jóléti szolgáltatás eddig több mint 16 ezer életet mentett meg.

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója (balra), Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója (középen), valamint Dr. Juhász Roland, a Kormányzati Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója (jobbra) az együttműködési megállapodás aláírásán / Fotó: Bánkúti Sándor

A program mára több szakmai és civil szervezettel is együttműködik, a többi között például az Országos Mentőszolgálattal is, akik a szakmai együttműködés keretében a diszpécserek képzésében is részt vesznek. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy a Gondosóra diszpécserei a program alig több, mint fél éves indulása óta már 280 ezer hétköznapi ügyben tudtak segíteni a felhasználóknak. Ezen túlmenően több mint 28 ezer alkalommal értesítették a bajba került Gondosóra-tulajdonosok hozzátartozóit, míg az ügyfelekkel csaknem 15 ezer órán át beszélgettek a diszpécserközpont munkatársai. Az Európában egyedülálló Gondosóra-programban eddig összesen 700 ezer jelzést regisztráltak.

Gizi néni a Gondosóra-program legszebb kort megélt felhasználója / Fotó: Facebook

Most pedig megvan a legidősebb Gondosóra-használó is! Ő nem más, mint a 107 éves Gizi néni, aki 1917. április 14-én, még az I. világháború ideje alatt született.

Amikor van egy-egy kisebb, vagy komolyabb fájdalmam, akkor mindig arra gondolok, hogy az Úr Jézus sokkal többet szenvedett, mint én

– mondta az életvidám néni, amikor átvette a készülékét.

A gondosórával a kezén Gizi néni már nagyobb biztonságérzettel olvasgathat történelmi könyveket, vagy fejthet keresztrejtvényt a következő években, mert legszívesebben így tölti a szabadidejét.