Figyelmeztetnek: a túlzott képernyőidő komoly lelki gondokhoz vezethet!

A mértéktelen videojátékozás és a hosszú képernyőidő szorosan összefügghet a mentális egészség romlásával egy nagyszabású kutatás szerint. A vizsgálatban több ezer diák vett részt és az eredmények riasztó képet festenek, mivel a túl sok időt képernyő előtt töltő fiataloknál nagyobb eséllyel jelentkeznek pszichés problémák.

Egy kutatás szerint a túlzott képernyőidő mentálisan romló állapotot eredményez a fiatalok körében / Fotó: Unsplash.com (Illusztráció)

A túlzott képernyőidő több mentális problémát idéz elő

A felmérés 2592 iskolás és tinédzser körében készült és kiderült, hogy a résztvevők 31%-a súlyos játékfüggőséggel küzd. A kutatók a „binge gamer” kifejezést azokra használták, akik legalább öt órán keresztül megszakítás nélkül játszanak számítógépen vagy konzolon. A tartós képernyőhasználat nemcsak szorongást, hanem depressziót, krónikus stresszt, magányérzetet, alvásproblémákat, tanulási nehézségeket és önbizalomvesztést is okozhat. Sokaknál internetes játékzavar alakult ki – egy olyan állapot, amelyet az orvostudomány hivatalos diagnózisként kezel.

A szakemberek úgy vélik, hogy a túlzásba vitt játék és a hosszú képernyőidő a mentális betegségek kialakulásának korai okai lehetnek. A kockázatot tovább növelhetik bizonyos állapotok, például az ADHD vagy az autizmus.

A WHO is betegségként ismeri el a játékfüggőséget

A life.hu információi szerint az Egészségügyi Világszervezet hivatalosan is egészségügyi problémaként tartja számon a játékfüggőséget. Egy friss tanulmány szerint a tinédzserek, akik naponta több mint két órát töltenek telefonon vagy tableten görgetéssel, kétszer nagyobb eséllyel lesznek szorongók, és négyszer nagyobb valószínűséggel alakul ki náluk depresszió. Különösen veszélyes a passzív, hosszan tartó hírolvasás és közösségimédia-böngészés, az úgynevezett „doomscrolling”, amely a 12–17 éves korosztályban – még korábbi mentális panaszok nélkül is – szorongást, agressziót és impulzív viselkedést idézett elő. A vizsgált fiatalok 45%-ánál olyan pszichiátriai tüneteket találtak, amelyek további szakértői vizsgálatot tettek szükségessé.